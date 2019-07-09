В Гонконге отказались от закона об экстрадиции

После массовых протестов лидер Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал сильнейший политический кризис за последние десятилетия, нежизнеспособен, признав, что работа правительства над законопроектом была «полным провалом». Об этом сообщает агентство Reuters.

«По-прежнему остаются сомнения в искренности правительства или опасения по поводу того, возобновит ли правительство процесс обсуждения поправок с законодательным советом, – со ссылкой на парламент Гонконга, она сообщила журналистам во вторник. – Поэтому я повторюсь, что таких планов нет. Закон мертв».

Законопроект, который позволил бы экстрадировать жителей Гонконга в Китай для суда, вызвал мощные, порой жестокие уличные протесты и погрузил бывшую британскую колонию в самый большой политический кризис за последние десятилетия.

Ранее Лэм заявляла, что приостановит рассмотрение законопроекта после столкновений на улицах полиции и протестующих, но этот шаг не успокоил критиков, которые вышли на улицы буквально на следующий день, призывая к ее отставке. 1 июля, в день, когда Гонконгу вернули независимость от Британии в 1997 году, группа протестующих ворвалась в Законодательный совет, разграбив здание и покрыв стены граффити.

Джозеф Ченг, профессор Городского университета Гонконга, прокомментировал: «Я верю, что подавляющее большинство жителей Гонконга теперь захочет реальных гарантий подотчетности им правительства и будет отстаивать свои интересы, избегая и предотвращая вмешательства со стороны Пекина. Это трудная задача, но она должна помочь восстановить доверие к своему правительству».

Теперь демонстранты сосредоточили внимание на материковых китайцах, собираясь на следующий митинг в воскресенье у высокоскоростной железнодорожной станции, которая частично регулируется китайским законодательством. С момента начала протестов китайские цензоры работали над тем, чтобы ни одна новость о демонстрациях в Гонконге не достигла 1,4 миллиарда человек на материке, где инакомыслие не допускается. Новости, которые появляются в государственных СМИ, обвиняют в демонстрациях «иностранные силы».

Дальнейшие акции протеста запланированы на ближайшие недели.