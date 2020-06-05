ОПЕК+ проведет 6 июня министерскую встречу

«Пройдет в эту субботу», - сказал собеседник агентства.

Как напоминает ТАСС, разногласия по поводу даты заседания возникли у министров стран ОПЕК+ после получения предварительных данных по исполнению условий соглашения в мае. Выяснилось, что Ирак, Нигерия и Казахстан не полностью выполнили план по сокращению добычи нефти, что возмутило Саудовскую Аравию и Россию. Они потребовали от отстающих стран исправить ситуацию и только потом планировать заседание, которое изначально было назначено на 9-10 июня. После того, как Россия и Саудовская Аравия предварительно согласовали целесообразность продления текущего уровня сокращения добычи еще как минимум на месяц, было предложено провести встречу 4 июня. Но из-за проблем с исполнением сделки встречу проводить не стали.

Вместе с тем заседание технического комитета ОПЕК+ и министерского мониторингового комитета, которые всегда проходили в преддверии основной встречи, перенесены на 17-18 июня. Отмечается, что к этому времени эксперты получат более релевантные данные по уровням добычи в мае.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Ирак признал невыполнение обязанностей по сделке в мае, объяснив это трудностями с контролированием добычи в Курдистане, который фактически не подчиняется Багдаду. Но пообещал довести ограничение добычи нефти до полного соответствия со своей квотой в июле. Ирак должен снизить свою добычу до 3,6 млн баррелей в сутки, однако, по данным Bloomberg, снизил только на половину.

Согласно новому соглашению ОПЕК+, добыча нефти в мае – июне совокупно снизится на 9,7 млн баррелей, в июле – декабре на 7,7 млн баррелей, в январе 2021 года – апреле 2022 года на 5,8 млн баррелей.

27 мая министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявлял, что Казахстан придерживается взятых на себя обязательств в рамках соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+.

«Казахстан присоединился к соглашению ОПЕК+, это дает возможность нам избежать затоваривания резервуаров и возможной остановки на некоторых месторождениях. Казахстан принял на себя обязательства на май – июнь месяц сократить на 390 тыс. баррелей в сутки, и мы должны добывать ежедневно 1,319 млн баррелей в сутки. Расчет идет от уровня ноября 2018 года - 1,709 млн баррелей было добыто на тот момент без учета конденсата. Мы на сегодняшний день придерживаемся принятых на себя обязательств», - заверял он.

По его информации, в рамках взятых обязательств республика сократила добычу нефти на месторождениях, где объем добычи превышает 10 млн тонн в год.

«Это компании «Тенгизшевройл», Кашаганский проект, группа компаний «Казмунайгаз», «CNPC-Актобемунайгаз» и другие недропользователи, добыча которых составляет более 10 млн тонн», - пояснял Ногаев.