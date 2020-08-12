Джо Байден выбрал Камалу Харрис как своего кандидата на пост вице-президента

Байден вел консультации по кандидатуре вице-президента несколько месяцев и Харрис была одной из основных претенденток. Кандидат от демократов еще весной обещал, что его напарницей в гонке станет женщина.

Традиционно кандидаты в президенты объявляют о своем выборе напарников в августе - накануне или во время конвенций - съездов своих партий.

Камале Харрис 55 лет. Она была избрана сенатором от штата Калифорния в ноябре 2016 года, до этого была прокурором Калифорнии, еще ранее - Сан-Франциско.

Харрис участвовала в гонке демократов за пост президента, была в числе лидеров, но затем у нее возникли сложности с привлечением новых доноров, ее рейтинги стали снижаться и в конце прошлого года, за полтора месяца до начала праймериз, она заявила о выходе из гонки. В феврале Харрис поддержала кандидатуру Байдена на пост президента.

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