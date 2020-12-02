Нуржана Альтаева исключили из партии «Нур Отан»

Бюро политического совета столичного филиала партии «Нур
Отан» постановило исключить Нуржана Альтаева из партии за дискредитирующие действия.
Также прекращены его полномочия как депутата мажилиса парламента.
«Прекратить полномочия депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Альтаева Нуржана Бауржановича в связи с постановлением бюро политического совета филиала партии «Нур Отан» города Нур-Султан от 30 ноября 2020 года № 1 об исключении его из рядов партии «Нур Отан», - сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
Депутат мажилиса и глава комитета партийного контроля «Нур Отана» Павел Казанцев написал в Facebook, что Альтаев исключен из рядов партии за дискредитирующие действия.
«Состоялось заседание комитета партийного контроля партии «Нур Отан». На повестке один вопрос – о соблюдении Устава партии и Кодекса этики члена партии со стороны члена партии Н.Альтаева. По итогам заседания принято единогласное решение рекомендовать бюро политического совета филиала партии «Нур Отан» города Нур-Султан исключить Н.Альтаева из рядов партии с формулировкой в соответствующем постановлении: за совершение действий, дискредитирующих партию «Нур Отан» и наносящих ущерб ее интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию», - отметил Казанцев.
По его информации, бюро политсовета столичного филиала партии поддержало эту рекомендацию, рассмотрело вопрос на соответствующем заседании и исключило Нуржана Альтаева из членов партии.
«Эпатажные заявления еще как-то можно объяснить неопытностью политика, его желанием быть на виду, закрепиться любой ценой в медийном и общественно-политическом поле. Такое бывает на стартах политической карьеры. (…) А вот публичное выставление условий партии, в которой ты вырос как госслужащий, стал политиком, где ты давал обязательства следовать Уставу, а уж тем более, находясь в ее активном звене – депутатском корпусе, полагаю, совсем не приемлемо. Есть предложения, мысли, да пусть даже требования – выноси их на диалоговые площадки партии, коих в достаточном количестве и которые дают возможность проявить свои амбиции, выразить мнение абсолютно всем. Обрисуй свою позицию в официальных обращениях по партийной инстанции. (…) Но сразу делать заявления с полувнятными требованиями – это явный перебор», - пояснил Казанцев.
Он добавил, что «заявления и действия по созданию новой партии, находясь в недрах партии «Нур Отан», пользуясь ее политическими и медийными ресурсами, да еще на позиции депутата мажилиса» нельзя назвать эпатажем и объяснить отсутствием опыта – «тут уже другое».
Напомним, 27 ноября инициативная группа союза промышленников и предпринимателей El заявила о создании политической партии. Депутат мажилиса от партии «Нур Отан» Нуржан Альтаев объяснил необходимость создания партии тем, что в Казахстане еще нет политического плюрализма, а существующие политические партии он назвал «псевдопартиями» и «какими-то макетами».
«У нас практически есть только партия «Нур Отан». И я считаю, что такая ситуация очень пагубна для нашей страны. Ей в настоящий момент нужны очень серьезные перемены. Сейчас страдают практически все слои населения. Какой ни возьми проект, нацкомпанию и государственный орган – это все время коррупция, это все время воровство у самих себя и у будущего наших детей. Те чиновники, которые воруют, они рубят на корню все наши государственные устои. Чиновники разбалованы тем, что их никто не критикует. (…) У нас нет реальных оппозиционных партий», - заявил он.