Нуржана Альтаева исключили из партии «Нур Отан»

«Прекратить полномочия депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Альтаева Нуржана Бауржановича в связи с постановлением бюро политического совета филиала партии «Нур Отан» города Нур-Султан от 30 ноября 2020 года № 1 об исключении его из рядов партии «Нур Отан», - сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Депутат мажилиса и глава комитета партийного контроля «Нур Отана» Павел Казанцев написал в Facebook, что Альтаев исключен из рядов партии за дискредитирующие действия.

«Состоялось заседание комитета партийного контроля партии «Нур Отан». На повестке один вопрос – о соблюдении Устава партии и Кодекса этики члена партии со стороны члена партии Н.Альтаева. По итогам заседания принято единогласное решение рекомендовать бюро политического совета филиала партии «Нур Отан» города Нур-Султан исключить Н.Альтаева из рядов партии с формулировкой в соответствующем постановлении: за совершение действий, дискредитирующих партию «Нур Отан» и наносящих ущерб ее интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию», - отметил Казанцев.

По его информации, бюро политсовета столичного филиала партии поддержало эту рекомендацию, рассмотрело вопрос на соответствующем заседании и исключило Нуржана Альтаева из членов партии.

«Эпатажные заявления еще как-то можно объяснить неопытностью политика, его желанием быть на виду, закрепиться любой ценой в медийном и общественно-политическом поле. Такое бывает на стартах политической карьеры. (…) А вот публичное выставление условий партии, в которой ты вырос как госслужащий, стал политиком, где ты давал обязательства следовать Уставу, а уж тем более, находясь в ее активном звене – депутатском корпусе, полагаю, совсем не приемлемо. Есть предложения, мысли, да пусть даже требования – выноси их на диалоговые площадки партии, коих в достаточном количестве и которые дают возможность проявить свои амбиции, выразить мнение абсолютно всем. Обрисуй свою позицию в официальных обращениях по партийной инстанции. (…) Но сразу делать заявления с полувнятными требованиями – это явный перебор», - пояснил Казанцев.

Он добавил, что «заявления и действия по созданию новой партии, находясь в недрах партии «Нур Отан», пользуясь ее политическими и медийными ресурсами, да еще на позиции депутата мажилиса» нельзя назвать эпатажем и объяснить отсутствием опыта – «тут уже другое».

Напомним, 27 ноября инициативная группа союза промышленников и предпринимателей El заявила о создании политической партии. Депутат мажилиса от партии «Нур Отан» Нуржан Альтаев объяснил необходимость создания партии тем, что в Казахстане еще нет политического плюрализма, а существующие политические партии он назвал «псевдопартиями» и «какими-то макетами».

«У нас практически есть только партия «Нур Отан». И я считаю, что такая ситуация очень пагубна для нашей страны. Ей в настоящий момент нужны очень серьезные перемены. Сейчас страдают практически все слои населения. Какой ни возьми проект, нацкомпанию и государственный орган – это все время коррупция, это все время воровство у самих себя и у будущего наших детей. Те чиновники, которые воруют, они рубят на корню все наши государственные устои. Чиновники разбалованы тем, что их никто не критикует. (…) У нас нет реальных оппозиционных партий», - заявил он.