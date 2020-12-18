Активистки Асия Тулесова и Алия Жолболдина заявили о создании политической партии PROGRESS. Партия ставит своей целью проведение прогрессивных реформ в политической, экономической, социальной и экологической сферах. В ближайших парламентских выборах партия участвовать не может, но собирается требовать роспуска парламента, который на них будет избран, и проведения новых выборов.

По словам Жолболдиной, партия будет называться PROGRESS, потому что ее лидеры выступают «за прогрессивное поколение и прогрессивный Казахстан». Партия будет «демократической и умеренно-либеральной».

Основной повесткой будут реформы. «Мы хотим быть реформаторами, – также заявила Жолболдина. – Мы хотим создавать повестку в Казахстане и толкать президента Токаева, раз он заявил о себе как о реформаторе, мы хотим быть какой-то силой, которая давит на него и говорит: давайте тогда реформы! Мы будем предлагать реформу МВД, реформу судебной системы, реформу тюремную».

«Мы за прогрессивные реформы: демократические, в социальной сфере, в экономической, в экологической. Мы за очень конкретные, ощутимые реформы, в центре которых находится человек, граждане Казахстана», – также добавила Асия Тулесова.

В ближайших парламентских выборах партия не будет участвовать, однако планирует оспаривать их итоги и настаивать на проведении новых выборов раньше их конституционного срока.

«Тот парламент, который 10 января 2021 года будет избираться, он уже заранее нелегитимный, там нет огромного количества людей – нас с вами. Этот парламент – важнейший орган страны, который принимает решения, и, самое главное, он принимает законы, по которым нам с вами жить. Мы должны в этом участвовать и обсуждать, а не депутаты, которые там спят или непонятно что делают. Поэтому мы будем говорить о роспуске парламента и приближать парламентские выборы как можно скорее», – заявила Жолболдина.

Учредительный съезд партии планируется провести 1 июня следующего года.

Программа партии, по словам Тулесовой, будет создаваться вместе со сторонниками: «Наша программа – это проект, который мы хотим создавать вместе с вами, и нам очень важно ваше участие в написании этой программы. Конечно, у нас есть свое видение о том, какие важные приоритеты для нас сейчас, но без вас эта программа не будет полной».

Асия Тулесова – известная алматинская гражданская активистка, лидер экологической организации Almaty Urban Air. Также она известна акцией «От правды не убежишь», за которую в 2019 году ее и Бейбарыса Толымбекова подвергли административному аресту.

В 2016 году, когда была возможность самовыдвижения на выборах, Тулесова пыталась зарегистрироваться как кандидат в депутаты маслихата. С предвыборной гонки ее сняли из-за разницы в налоговой декларации, которая составила 78 тиын.

В июне этого года Тулесова была арестована на два месяца. Тулесову обвиняли в оскорблении представителя власти (статья 378 Уголовного кодекса) и применении насилия в отношении представителя власти (статья 380 Уголовного кодекса). Уголовное дело было заведено после разгона митингов 6 июня. По версии обвинения, Тулесова применила к полицейским, работавшим на митинге, насилие. Сама активистка ранее так комментировала случившееся: «Я просто снимала видео, как людей грубо, с силой затаскивают в автозаки. Я хотела воспрепятствовать этому, потому что посчитала, что это беззаконно и бесчеловечно так поступать с людьми. Все мои действия были направлены на то, чтобы остановить это».

В августе суд назначил Асие Тулесовой наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы.

Алия Жолболдина – активист женского лидерства и тренер по личностному росту, основательница Клуба для женщин-предпринимательниц, входит в рабочую группу общественников по разработке нового законопроекта о семейно-бытовом насилии в Казахстане. Занимается благотворительностью, курирует сообщество многодетных матерей.