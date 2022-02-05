Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином

Это их первая очная встреча за два года
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу в Пекине провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином, это их первая очная встреча за более чем два года.
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