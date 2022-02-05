Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу в Пекине провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином, это их первая очная встреча за более чем два года.

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили «совместные усилия по наращиванию торгово-экономических связей», сообщила Акорда. Токаев отметил, что, несмотря на пандемию двусторонний товарооборот по итогам 2021 года вырос на 15,2 %, составив $18,2 млрд долларов. На долю Казахстана приходится половина общей торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии.

Наряду с этим Токаев подтвердил заинтересованность Казахстана в сотрудничестве с Китаем в сферах цифровых технологий, транспорта и логистики.

По итогам переговоров Токаев пригласил Цзиньпиня посетить Казахстан с государственным визитом в сентябре. Лидер Китая, согласно сообщению, принял приглашение. Си Цзиньпинь не покидал пределы Китая с момента начала пандемии коронавируса два года назад.