Нацбанк ухудшил прогноз по росту ВВП и инфляции в Казахстане в 2022 году

Национальный банк Казахстана пересмотрел прогнозы касательно роста экономики и коридор инфляции на 2022 год в сторону ухудшения, сообщили в понедельник в пресс-службе регулятора.

«Прогнозы Национального банка касательно роста экономики в Казахстане в 2022 году пересмотрены на фоне замедления деловой активности. По итогам текущего года на фоне ожидаемых плановых ремонтов на крупных месторождениях и сохраняющейся неопределенности на КТК динамика ВВП замедлится до 2,5-3,5%. Ожидается положительный вклад со стороны всех компонентов спроса. Существенный вклад будет вносить реальный экспорт на фоне сложившейся высокой базы первого квартала и восстановления темпов роста к концу года после некоторого сокращения во втором и третьем кварталах 2022 года», - считают в Нацбанке.

По данным пресс-службы, среднесрочные оценки демонстрируют сильный рост экспорта на фоне роста добычи нефти в 2023-2024 годах. Дополнительным стимулом станет растущая динамика потребительского спроса в условиях роста государственных расходов. В то же время высокая динамика импорта, которая будет следствием фискального стимулирования, отчасти нивелирует рост внутреннего спроса. В 2023 году прогнозируется ускорение темпов роста ВВП до 4-5%. В 2024 году рост ВВП будет находиться на тех же уровнях.

«С учетом текущих предпосылок к концу 2022 года инфляция прогнозируется в диапазоне 16-18%. Это выше предыдущих оценок Национального банка. Основной вклад в рост цен продолжат вносить продукты питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия. Значительное инфляционное давление будет наблюдаться на фоне положительного фискального импульса, высокой внешней инфляции, ослабления тенге и перестройки логистических и производственных цепочек. Дополнительным фактором выступают высокие, не заякоренные инфляционные ожидания», - прогнозируют в Нацбанке.

При этом в 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5%. Сдерживающее влияние на инфляцию будут оказывать снижение индекса ФАО на зерновые, высокая база инфляции 2022 года, более быстрое, чем ожидалось ранее, замедление инфляции в России. При отсутствии новых внешних и внутренних шоков в 2024 году инфляция сложится в диапазоне 5,5-7,5%.

В Нацбанке напомнили, что в августе 2022 года годовой рост цен ускорился до 16,1%. Рост инфляции наблюдается по всем компонентам: продовольственные товары выросли на 20,8%, непродовольственные товары – на 15,5%, платные услуги – на 10,1%. Среди товаров и услуг повысилась стоимость ряда хозяйственных товаров, сахара, муки, круп, макаронных изделий, а также аренды жилья. Снижение цен в основном отмечается по широкому спектру плодоовощной продукции.

В июне Нацбанк пересматривал прогноз по инфляции и по росту экономики к концу 2022 года. Так, инфляция прогнозировалась на уровне 13-15%, а рост ВВП – на уровне 2,8-3,8%.

В январе этого года Национальный банк Казахстана ожидал замедления инфляции до уровня 6-6,5% по итогам 2022 года. Однако в марте председатель Нацбанка Галымжан Пирматов сообщил, что из-за ухудшения геополитической ситуации и реализации внешних рисков пересматривается прогноз по инфляции в сторону увеличения.