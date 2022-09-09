Парк мира и согласия появится в столице

В столице будет создан новый парк. Как сообщает пресс-служба городского акимата, создание концептуальной природно-рекреационной зоны приурочено к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, делегаты которого примут участие в закладке капсулы будущего парка.

«В рамках подготовки к Съезду лидеров мировых и традиционных религий была разработана концепция природно-рекреационного парка, символизирующего сотрудничество, дружбу и единство между разными конфессиями и национальностями в Казахстане. Проект, осуществляемый при поддержке акимата столицы, получил название Парка Мира и Согласия и будет реализован вдоль русла реки Есиль», - говорится в сообщении.

По информации центра урбанистики акимата города, главной идеей проекта является монумент «Древо жизни», который будет выполнен в форме купола, а в центре планируется расположить лиственное дерево – дуб. Дерево будет окружено спиралью, соединяющей купол как символ неба и водную гладь – фонтан, как символ земли.

«Согласно задумке, вода и древо жизни, уходящее корнями вглубь веков, олицетворяют собой общечеловеческую ценность самого воплощения жизни на Земле. Инсталляция тем самым выступает в качестве призыва к согласию, миру и дружбе между всеми людьми на планете, независимо от их вероисповедания. Купол, в свою очередь, символизирует мир под одним небом. Он будет иметь четыре входные зоны, олицетворяющие четыре стороны света – юг, север, запад, восток», - пояснили в центре урбанистики.

На стенах купола будут изображения, демонстрирующие создание мира, события из истории Казахстана, а также петроглифы, обнаруженные на территории страны.

Вокруг монумента «Древо жизни» также будут посажены более 60 лиственных и хвойных деревьев – по количеству глав делегаций VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Делегаты религиозного форума также примут участие в посадке центрального для всей концепции дерева. А рядом с деревьями установят памятные таблички с высеченной датой закладки парка.

«Окончание строительства парка и его ввод в эксплуатацию запланированы на 2023 год», - проинформировали в акимате.