«Оскар-2024»: «Оппенгеймер» назван лучшим фильмом

На церемонии вручения призов американской киноакадемии картина «Оппенгеймер» Кристофера Нолана назван лучшим фильмом, а его автор — лучшим режиссером, сообщает Русская служба ВВС .

Фильм был номинирован в 13 категориях и получил семь наград.

Кристофер Нолан получил свой первый «Оскар» за лучшую режиссуру. Также свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль получил ирландский актер Киллиан Мерфи, который сыграл в «Оппенгеймере» главную роль. Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Роберт Дауни-младший, и это тоже его первый «Оскар» в карьере.

Награду за лучшую женскую роль получила Эмма Стоун за фильм «Бедные-несчастные» — феминистской ленты о женщине, которой пересадили мозг ее собственного нерожденного ребенка.

Лучшей актрисой второго плана была названа Давайн Джой Рэндольф за роль скорбящей матери и школьного повара в фильме «Оставленные» (The Holdovers) режиссера Александра Пэйна.

«Оскар» за лучший иностранный фильм вручен ленте «Зона интересов» (The Zone of Interest) – фильм американско-британско-польский фильм режиссера Джонатана Глейзера о семье Рудольфа Хёсса, коменданта нацистского концлагеря «Освенцим».

За лучший короткий анимационный фильм награду получил мультфильм «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко», который основан на музыке Джона Леннона и Йоко Оно и был задуман спустя 50 лет после появления их знаменитого сингла Happy Xmas (War Is Over) («Счастливого Рождества (война окончена)».

Лучшим анимационным полнометражным фильмом был признан «Мальчик и птица» японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки.

А лучшим полнометражным документальным фильмом признана лента украинского режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе». Фильм рассказывает об осаде Мариуполя российскими войсками в 2022 году. Будучи журналистом агентства Associated Press Мстислав Чернов вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко отправились в Мариуполь 23 февраля 2022 года, за день до полномасштабного российского вторжения. Во многом именно благодаря их работе мир узнал о том, что происходило в Мариуполе весной 2022 года.

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