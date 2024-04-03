В Минэнерго не подтвердили разлив нефти на Каспии, но продолжают проверять информацию

Анализ снимка космического мониторинга Каспийского моря показывает неоднозначную картину, заявил в среду в кулуарах мажилиса министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Но предварительно, по его словам, разлив нефти не подтверждается.

«При эксплуатации морского комплекса на Кашагане за весь период не было ни одного разлива нефти. Поэтому мы сейчас занимаемся проверкой информации. Идет анализ снимка из космического мониторинга, который показывает неоднозначную картину. То есть показывает это, как природное явление», - заявил Саткалиев.

При этом он добавил, что на месте работают экологи, производится забор проб воды во всей акватории.

«Пока на данный этап разлив нефти не подтверждается», - сказал министр.

В понедельник директор центра эколого-правовой инициативы «Глобус» Галина Чернова сообщила, что в районе месторождения Кашаган обнаружен нефтяной разлив в Каспийском море. По ее словам, разлив обнаружили при помощи космического мониторинга. Согласно спутниковым снимкам, он произошел 30 марта на площади около 7 квадратных километров, пятно дрейфовало на север Каспийского моря.

Накануне департамент экологии по Атырауской области сообщил, что проведет визуальный осмотр и отбор проб на месте добычи кашаганской нефти после сообщения о ее разливе в Каспийском море. И в случае подтверждения этих фактов будет проведена внеплановая проверка компании NCOC.

Сегодня в NCOC заявили, что информация о предполагаемой утечке нефти, сточных вод или других жидкостей на морском комплексе месторождения Кашаган 30 марта «не была доказательно подтверждена».