Нормативы ВОЗ по качеству воздуха планируется начать применять в Казахстане до конца 2026 года

При разработке целевых показателей качества окружающей среды будет применяться новый стандарт «Качество воздуха. Требования для перехода к нормативам Глобальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения», сообщили в минэкологии в ответ на запрос «Власти». Законодательно эти изменения планируется внести до конца 2026 года.

В минэкологии пояснили, что ведомство утвердило Дорожную карту по разработке национального экологического стандарта по поэтапному переходу к нормативам Глобальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха.

Сейчас национальный стандарт «Качество воздуха. Требования для перехода к нормативам Глобальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения» проходит согласование в органах стандартизации для включения в национальный план стандартизации на 2025 год. Действие этого стандарта распространяется на местные исполнительные органы, государственные органы, проектные организации и юридические лица.

Согласно дорожной карте, до конца 2026 года предусмотрено внесение изменений в Правила разработки целевых показателей качества окружающей среды, в том числе – минимального перечня индикаторов, для которых устанавливаются целевые показатели качества окружающей среды.

Планируется, что после этого при разработке целевых показателей в части атмосферного воздуха будет применяться новый национальный экологический стандарт.

В Глобальных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха представлены допустимые параметры по 6-ти основным загрязняющим веществам: диоксид серы (SO2), диоксид азота (NO2), частицы пыли PM2,5 и PM10, озон (O3) и угарный газ (СО).

Изменение ПДК других загрязняющих веществ не планируется, сообщили в минэкологии.

Казахстанские ученые и активисты неоднократно обращали внимание на то, что в Казахстане используются устаревшие методы измерения веществ, загрязняющих воздух.

Например, в целевых показателях качества окружающей среды для города Алматы используется показатель валовых выбросов загрязняющих веществ.

Как объясняла «Власти» ученая Айымгуль Керимрай, в мировой практике источники выбросов загрязняющих веществ определяются отдельно для каждого загрязняющего вещества. Это связано с тем, что загрязняющие вещества имеют разные уровни риска для здоровья, разные уровни предельно допустимых концентраций, а также разные источники выбросов в зависимости от топлива и технологии.

Также в качестве показателя загрязнения воздуха представлен индикатор ИЗА-5 (индекс загрязнения атмосферы), измеряемый кратностью превышения ПДК. Активисты уже выражали опасение, что такие данные «спокойно можно изменить и потом интерпретировать все данные в свою пользу».

В мировой практике от этого индикатора уже отказались, принято по отдельности рассматривать PM-2,5, NO2, SO2 и О3 – четыре основных загрязнителя, которые наносят наибольший урон здоровью населения.

Существуют и другие существенные различия между казахстанскими стандартами качества воздуха и стандартами ВОЗ.

Так ВОЗ использует среднесуточные и годовые предельные значения частиц PM10, PM2.5 и NO2 для оценки качества воздуха, а в Казахстане используются максимальные разовые значения ПДК (предельно-допустимой концентрации).

При этом разовая ПДК для взвешенных частиц PM2.5, используемая в Казахстане – 160 мкг/м³ – в 32 раза превышает среднегодовой стандарт ВОЗ (5 мкг/м³). Среднесуточная концентрация PM2.5 в Казахстане – 35 мкг/м³, в то время как стандарт ВОЗ составляет 15 мкг/м³.