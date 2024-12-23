​Ослабление тенге принесет бюджету лишь 10-15 млрд тенге дополнительных налогов — Минфин

Недавнее ослабление тенге принесет бюджету лишь 10-15 млрд тенге дополнительных налоговых поступлений. При этом выгода от снижения курса компенсируется ростом расходов предприятий из-за удорожания импорта, рассказал корреспонденту Власти вице-министр финансов Ержан Биржанов.

«[После ослабления курса] есть небольшой рост. Если мы посчитаем эффект от следующих 1,5 месяцев, то [бюджет получит дополнительных налоговых поступлений] в пределах 15-10 млрд тенге. Это незначительная сумма, потому что сейчас все крупные компании и банки пересчитывают свою финансовую и хозяйственную деятельность с учетом [нового] курса доллара», — пояснил Биржанов.

На итоговую цифру дополнительных поступлений могут повлиять авансовые платежи по КПН, которые еще не до конца произвели компании. А также ставка ЭТП, рассчитываемая на основе результатов прошлого периода.

«Но мы должны понимать, что у крупных компаний [при ослаблении тенге] и расходная часть растет. Там же импортная составляющая большая, соответственно для наших предприятий импорт увеличивается. [А если у них увеличиваются затраты], сразу идет снижение КПН, который они уплачивают», — добавил Биржанов.

Как пояснил вице-министр, в основном долларовую выручку в Казахстане имеют компании нефтегазового сектора. Они обеспечивают 42% всех налоговых поступлений.

Но в стране действует порядка 10 крупных компаний, которые не конвертируют долларовую выручку, поскольку оставляют ее у себя. Делать это позволяют им соглашения о разделе продукции, а также различные постановления и указы, подписанные еще в 1990-е годы. Тем не менее они имеют более высокую налоговую нагрузку, в частности из-за 30% ставки КПН.

Однако в последние два года поступления компаний нефтегазового сектора сокращаются из-за более чем 20%-го снижения цен на нефть. К нынешнему моменту они сократились на 30%. Кроме того, на нефтегазовый сектор сильно влияют проблемы компании «Тенгизшевройл», которую обслуживает множество субподрядчиков.

В начале декабря курс тенге ослаб примерно на 10%. Часть экспертов назвала одним из возможных эффектов резкого снижения нацвалюты рост налоговых поступлений от добывающих компаний, прежде всего нефтегазового сектора, после конвертации их валютной выручки.

С 2023 года Казахстан испытывает проблемы с финансированием расходов бюджета из-за снижения налоговых поступлений. По итогам 11 месяцев 2024 года в республиканский бюджет поступило 76% от запланированного объема налогов. В результате отклонение от плана доходов бюджета составило 18%.

В подготовке заметки участвовала Тамара Вааль