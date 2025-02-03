HRW призвала власти Казахстана прекратить уголовное преследование Темирлана Енсебека

«Здесь нет преступления, есть только злоупотребление уголовным правом со стороны властей», - считает Мира Риттманн, старший исследователь по Центральной Азии в Human Rights Watch.

В HRW подчеркивают, что уголовные законы, направленные против высказываний, подстрекающих к насилию, дискриминации и враждебности, должны рассматривать ситуации, в которых такое насилие, дискриминация или враждебность неизбежны. Но при этом эти законы никогда не должны применяться для рассмотрения высказываний, которые являются просто оскорбительными.

«Хотя некоторые люди могут посчитать текст трека оскорбительным, пост Енсебека в Instagram был сделан более года назад, и ни один из них не подстрекал к насилию, дискриминации или враждебности, а тем более не представлял “неминуемой” угрозы такого вреда», - заявили в организации.

Human Rights Watch и другие правозащитные группы неоднократно заявляли, что правительство Казахстана должно внести поправки в статью 174 Уголовного кодекса о «возбуждении розни», потому что это преступление настолько расплывчато и широко, что его можно использовать — и уже использовали — для криминализации законных высказываний и поведения, защищенных законодательством о правах человека, в частности прав на свободу мнения, выражения и объединений.

«Положение также нарушает принцип законности, который требует классификации и описания преступлений точным и недвусмысленным языком, чтобы каждый знал, какие действия и бездействие сделают его ответственным, и мог действовать в соответствии с законом», - также заявили в HRW.

«Казахстан должен поддержать право на свободу слова и мирные собрания, снять уголовные обвинения и освободить Енсебека. Сатира — это не преступление, как и мирный протест против ареста блогера», - подчеркнула Риттманн.

17 января в квартире у автора сатирического паблика Qaznews24 Темирлана Енсебека прошел обыск, затем его задержали, а вечером следующего дня суд арестовал его на два месяца. Уголовное дело против него расследуется по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса – разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. В департаменте полиции Алматы заявили, что возбуждение дела не связано с сатирическими публикациями. По их словам, он «разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни».

27 января активисты движения Oyan, Qazaqstan! заявили, что дело было возбуждено еще в апреле 2024 года за пост, созданный 21 января 2024 года, лингвистическая экспертиза проведена в мае, а задержание состоялось лишь в январе 2025 года. Жанара Балгабаева считает это политическим преследованием, не имеющим под собой юридических обоснований.

Предположительно, Енсебека обвиняют в том, что он использовал песню не своего авторства для сопровождения заведомо сатирической публикации. При этом сама песня «Йоу Орыстар», написанная давно, но начавшая снова распространяться с началом полномасштабного вторжения России в Украину, пока официально не входит список признанных экстремистскими и запрещенных к изданию и распространению на территории Республики Казахстан материалов.

19 января полиция задержала журналиста Руслана Бикетова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку Енсебека, позже суд назначил ему 15 суток ареста. 20 января полиция задержала журналистку и гражданскую активистку Асем Жапишеву, также вышедшую на одиночный пикет в поддержку автора Qaznews24. Ее арестовали на 15 суток.

Также 21 января в Костанае был задержан активист Сергей Зинченко, который провел акцию солидарности с Темирланом Енсебеком. Зинченко вышел к зданию Казахского драматического театра. Он продемонстрировал куртку с надписью «Сатира қылмыс емес» и практически сразу был задержан полицией. Суд оштрафовал его на 50 МРП. На такую же сумму была оштрафована активистка движения Oyan, Qazaqstan! Акмарал Джакибаева и активистка Акторгын Кайратова, вышедшие на одиночный пикет в поддержку Темирлана Енсебека и отправленных под административный арест соратников. Джакибаева держала плакат с информацией о том, что она арестована на 15 суток.

28 января суд в Алматы назначил штраф в размере 70 МРП активистке Гулбакыт Отебай, вышедшей днем ранее на пикет с требованием прекратить дело против арестованного автора паблика сатирических новостей Qaznews24 Темирлана Енсебека. Она вышла на пикет к зданию академии наук с плакатом «Ұрпаққа жол ашпаған», что переводится как «Дорога в будущее закрыта» — противоположное значение этой строки встречается в гимне Казахстана.

В мае 2022 года у Енсебека уже проходил обыск, тогда в отношении него проводили досудебное расследование по поводу распространения заведомо ложной информации. Международная организация Human Rights Watch призывала власти Казахстана прекратить необоснованное дело против Енсебека. В сентябре 2022 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления.