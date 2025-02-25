Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу жителя ВКО о возврате часового пояса

Апелляционный суд оставил без изменения решение межрайонного суда по гражданским делам города Астаны от 18 декабря 2024 года отказать жителю Восточно-Казахстанской области и юристу Серикжану Ахметжанову в иске к правительству, сообщает КазТАГ . Он требовал отменить постановление кабмина о переводе времени.

Постановление вступает в силу со дня его оглашения. При этом свое решение судебная коллегия не разъяснила и удалилась сразу после оглашения.

«Суд неправильно применил закон, неправильно истолковал закон», - сказал в суде Ахметжанов.

Он также заявил, что были нарушены его права на участие в делах государства, а решение о переводе времени в стране принималось без учета мнения граждан.

18 декабря прошлого года межрайонный суд по гражданским делам города Астаны также без разъяснений отклонил иск Серикжана Ахметжанова к правительству.

В телефонном разговоре Ахметжанов заявил «Власти», что решение суда было ожидаемым и «весь процесс сводился к этому».

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5. Ранее страна жила в двух часовых поясах: UTC+5 и UTC+6. При этом в XX веке было время, когда страна была поделена на четыре часовых пояса, два пояса установили в 2000 году. Казахстанские ученые и эксперты, по данным правительства, предлагали установить единый часовой пояс, чтобы большинство регионов использовали время, наиболее близкое к естественному. Эксперты считали, что это устранит временные барьеры между жителями разных регионов, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб. Многие жители страны остались недовольны введением единого часового пояса, из-за которого теперь в восточной части страны рано светает и рано темнеет. Инициативная группа подала петицию «Вернем время назад», однако министерство торговли и интеграции ее отклонило. А 6 сентября прошлого года группа депутатов мажилиса опубликовала обращение с критикой о переходе на единый часовой пояс. Депутаты назвали это решение необдуманным и пообещали провести парламентские слушания по этой теме. В декабре партия Amanat выступила за то, чтобы в Казахстане вернули прежний часовой пояс. Как сообщил депутат Елнур Бейсенбаев, к ним поступили обращения от более 10 тыс. человек. И поэтому парламентарии потребовали от правительства ускорить исследование о влиянии перевода времени, зпавершить его в марте 2025 года, «доизучить, доработать и принять приемлемое решение, которое будет устраивать весь народ». 14 февраля этого года депутат мажилиса Лукбек Тумашинов заявил, что мажилисмены поддерживают возврат прежнего времени, но этому противится правительство. Подробнее о том, как активисты и жители разных регионов Казахстана требуют отмены единого часового пояса, читайте в материале «В поисках утраченного времени».