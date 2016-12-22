Как работают антитеррористические комиссии в Казахстане

В уходящем году Казахстан потрясли два крупных теракта - в Актобе и Алматы. Организатор и исполнитель последнего был приговорен к смертной казни, осужденные за теракт в Актобе - к пожизненному лишению свободы. В обществе вновь заговорили о необходимости отмены моратория на смертную казнь. Другая часть дискуссии, между тем, посвящена мерам профилактики террористической активности. Vласть выяснила, что в этом отношении с 2013 года предпринимали антитеррористические комиссии (АТК) в регионах.

По данным Комитета национальной безопасности, в настоящее время в республике функционируют 199 антитеррористических комиссий. Все они являются консультативно-совещательными органами, главная задача которых координировать работу борцов с терроризмом и его последствиями на местах. Эффективность деятельности этих комиссий в КНБ оценивают следующим образом: «Реализуемые АТК экономические, социальные, пропагандистские и контрпропагандистские меры позволяют положительно влиять на ситуацию в регионах путем устранения предпосылок к вовлечению жителей страны в идеологию терроризма».

В КНБ, кроме этого, уверены, что деятельность АТК по профилактике терроризма нашла поддержку и одобрение жителей всех регионов, что, в свою очередь, указывает на «позитивные сдвиги в вопросах ограждения общественного сознания от деструктивной идеологии и формирования критического восприятия идей терроризма». Более конкретных данных о результатах деятельности областных АТК в комитете не предоставили, поэтому в дальнейшем Vласть будет опираться на информацию, полученную от местных исполнительных органов.

В экономической сфере антитеррористические комиссии, пожалуй, наименее активны. Здесь главный упор делается исключительно на борьбу с безработицей. Необходимость этой работы доходчиво смогли объяснить только в акимате Павлодарской области: «Предоставлением возможности трудоустройства ряду нетрадиционно верующих лиц созданы условия для недопущения дальнейшей их радикализации». При этом лишь очень небольшая часть местных исполнительных органов предоставила сведения касательно создания новых рабочих мест.

В Мангистауской области похвастались, что только за 2016 года создано 17 тыс рабочих мест для безработных, самостоятельно занятых, малообеспеченных граждан и молодежи, в Западно-Казахстанской области таких рабочих мест создали чуть меньше - 11 тыс., в Костанайской области - 12,3 тыс. В Жамбылской области за полгода 345 человек направили на курсы профессионального обучения, в Северо-Казахстанской области на общественные оплачиваемые работы отправили 3 106 безработных. Кроме этого, областные акиматы не без удовольствия указывают количество выданных гражданам микрокредитов и число реализованных проектов в рамках поддержки бизнес-активности.

В отношении социальной политики антитеррористическими комиссиями работа ведется чуть более системно. В Западно-Казахстанской области, например, к вопросам социальной напряженности подходят со всей ответственностью: «Проблемные вопросы устанавливаются благодаря организуемым ежегодным социологическим исследованиям с опросом населения по волнующим их темам». Вероятно, соцопросы демонстрируют неустроенность молодых людей, потому что деятельность большинства комиссий сосредоточена на эффективной реализации государственной молодежной политики. И здесь местные борцы с терроризмом, кажется, нашли универсальный рецепт - спорт.