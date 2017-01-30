5 лиц недели: реформа, назначения и приговоры

Прошедшие семь дней были для казахстанцев волнительными – анонс специального обращения главы государства к народу не обошелся без множества спекуляций. В итоге на неделе Назарбаев сообщил нации о грядущей политической реформе, молодые управленцы возглавили «Правительство для граждан» и комитет по правовой статистике, а Бигельды Габдуллин и Лилия Рах вышли на свободу.

Нурсултан Назарбаев, президент

В среду вечером глава государства обратился к казахстанцам со специальным обращением. Назарбаев вкратце представил результаты работы рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти и заявил, что речь идет о «демократизации политической системы в целом». Суть преобразований заключается в том, что около 40 президентских полномочий должны будут отойти правительству в том случае, если эту реформу поддержат рядовые казахстанцы. Уже сейчас администрация президента принимает все отклики от населения.

26 февраля процесс всенародного обсуждения реформы завершится, и рабочая группа начнет подводить его итоги. Между тем, экспертное сообщество, хоть и восприняло инициативу властей позитивно, отметило половинчатый характер предлагаемых мер. По мнению политологов, в реформу следовало бы включить законодательные поправки, касающиеся местного самоуправления, избирательного процесса, политических партий и средств массовой информации.

Аблайхан Оспанов, председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

«Правительством для граждан» теперь заведует 30-летний Аблайхан Оспанов, который до этого занимал кресло заместителя председателя Центра развития города Алматы. Кроме этого, в послужном списке молодого человека руководство республиканской общественной приемной партии «Нур-Отан», некоторое время он также возглавлял департамент по развитию электронных услуг и ЦОН при агентстве по связи и информации. Оспанов окончил Евразийский национальный университет им. Гумилева по специальности «Информатика».

С апреля 2016 года обязанности председателя корпорации исполнял Данияр Еренчинов. 18 января он досрочно по собственному желанию сложил свои полномочия. Отставке Еренчинова предшествовали два трагических инцидента, которые произошли в подведомственных ему ЦОНах в январе наступившего года. 11 января возле ЦОНа Илийского района в Алматинской области скончался 59-летний мужчина-инвалид, а спустя пять дней в ЦОНе Алатауского района Алматы умер 53-летний мужчина.

Багдат Мусин, председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры

В четверг теперь уже бывший глава «Казпочты» на своей странице в Facebook благодарил главу государства за доверие – поводом стало назначение 33-летнего управленца главой комитета по правовой статистике Генпрокуратуры. «Немного жаль покидать компанию, которой отдал много сил, но это осознанный шаг», - писал Мусин о своей работе на казахстанской почте, которой руководил с 2014 года. Тем не менее свое назначение в Генеральную прокуратуру он воспринял довольно позитивно: «Когда есть интересные и вдохновляющие проекты, за которые ты готов отдавать всю свою энергию, разве не это счастье?».

В интервью Vласти в апреле прошлого года Мусин утверждал, что для того, чтобы осуществить в «Казпочте» все задуманное, ему необходимо, как минимум, три года. Вместе с этим, о своем будущем он предпочитал не загадывать: «Если будет задача где-нибудь исправить какой-нибудь механизм, наладить работу, будь то в бизнесе, на государственной службе, где поручат какую-либо задачу, я в принципе везде готов».

Бигельды Габдуллин, главный редактор Central Asia Monitor

На неделе завершилось судебное разбирательство вокруг главного редактора газеты Central Asia Monitor и издателя портала Radiotochka.kz. Судья приговорил Габдуллина к пяти годам ограничения свободы и выпустил его из-под стражи. Суд признал его виновным в вымогательстве в особо крупном размере.

Обвинение, выдвинутое против издателя Radiotochka.kz, побудило главного редактора этого портала Бекжана Идрисова в декабре покинуть пределы страны. Объясняя свой отъезд, он писал, что следователи якобы вынуждают его давать показания против собственного издателя. Заместитель председателя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев тогда заявлял, что Идрисов приглашался лишь в качестве свидетеля, и данных им показаний вполне достаточно. Адвокат Габдуллина добавил, что никакой «процессуальной ценности» для следствия Идрисов не представлял.

Лилия Рах, предприниматель

В четверг, 26 января, апелляционная коллегия Алмалинского районного суда освободила Рах от уголовной ответственности «в связи с заключенным соглашением о достижении примирения в порядке медиации». Она была освобождена в зале суда, конфискацию имущества судья также отменил. 10 ноября прошлого года Рах была приговорена к 7 годам лишения свободы за похищение гражданина Узбекистана Хамро Суванова группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Адвокат Джохар Утебеков обращает внимание на то, что только в 2016 году от ответственности за тяжкие преступления за примирением сторон были освобождены 397 подсудимых. Таким правом по казахстанскому законодательству обладают несовершеннолетние, беременные, пенсионеры и родители-одиночки, совершившие тяжкое преступление впервые – при условии, что оно не связано со смертью или причинением тяжкого вреда здоровью.