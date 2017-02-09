Гомеопатия: лечение ничем

Споры о гомеопатии снова вышли в тренд - комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований посоветовала Минздраву изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник, а также ввести для них спецмаркировку и отдельную выкладку в аптеках. Происходящее в соседней стране, не результат «заговора российских фармацевтов», как пишут любители теорий заговора, а вполне себе мировой тренд: сегодня практически все развитые страны отказались от этого вида альтернативной медицины.

Одно из свежайших - исследование Национального совета Австралии по вопросам медицинских исследований. Ученые собрали 1800 различных исследований, в которых изучалась терапевтическая эффективность этого вида альтернативной медицины. Для последующего анализа были отобраны только 225 статей, так как эксперты посчитали, что научная ценность всех остальных не соответствует критериям. Анализ этих исследований показал, что в лечении распространенных проблем со здоровьем (астмы, язвы, головных болей и т. д.) применение гомеопатии ничем не отличается от приема плацебо. Еще раньше, в 2009 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что не рекомендует применение гомеопатии для лечения каких-либо серьезных заболеваний.

Представителями альтернативной медицины как раз и называют себя гомеопаты. Кроме нее есть медицина традиционная, нетрадиционная, народная, общепринятая, и прочие и прочие. Можно придумать сколько угодно терминов. На самом деле суть остается одной - медицина может быть только научной и антинаучной. Давайте остановимся и закрепим эти понятия. Первое - это система научных знаний и результат многолетних исследований, второе - умозрительные и вредные суеверия в которые по стечению некоторых обстоятельств продолжают верить люди.

Ответ на вопрос «почему люди верят в антинаучную медицину» не является таким уж очевидным. Многочисленные исследования указывают на целый комплекс мотивов. Самыми главными называются недостаточная образованность и недоверие к докторам. Собственно по второй причине в свое время гомеопатия и набрала обороты - пока официальная медицина XIX века до смерти залечивала пациентов мышьяком, находчивый немецкий врач Христиан Ганеман разводил этот яд огромным количеством воды так, что исходного вещества вообще не оставалось. Так что его пациенты если уж не вылечивались, то хотя бы не умирали от отравления.

Вот и основное отличие науки от шарлатанства: за двести с лишним лет прошедших с тех пор, медицина ушла далеко вперед. За счет научного познания разрушались догмы, отрицались прежние методы и открывались новые. В гомеопатии же фактически ничего не изменилось. Она возникла в эпоху, когда важнейшие представления химии и биологии о свойствах молекул и существовании микробов еще не были общепринятыми. Ученые тех времен, включая основоположника гомеопатии Христиана Ганемана считали, что материя бесконечно делима, и поэтому для них имело смысл говорить о разбавлении растворов в любой степени.

Разведения в гомеопатии представляют собой последовательное уменьшение концентрации активного вещества, нередко вплоть до полного его отсутствия в изготовленном «растворе». Чем сильнее гомеопат разбавляет исходное вещество, тем более эффективным, по его мнению, оно становится. При условии, что это делается определённым образом. Сначала капля вещества добавляется к 99 каплям воды или спирта. После чего смесь сильно встряхивается. Гомеопаты верят, что только так можно «передать» воде целебные силы яда. Каков итог? Смесь, разведённая в сто крат. Такой раствор гомеопаты называют 1С – то есть 1 капля яда, разведённая в 100 каплях воды (1:100). Есть у них и раствор 2С. Приготовить его можно по тому же самому «рецепту» – развести раствор 1С в других 99 частях. Это уже пропорция 1 к 10 000. Но гомеопатам мало. Они продолжают разбавление и это противоречит здравому смыслу.

В растворе 6С лекарственное вещество разбавлено уже в миллион миллионов раз. Это то же самое, если растворить одну каплю в нескольких бассейнах. Ещё восемь разведений дает раствор 14С (одна капля на Атлантический океан). Но и этого не достаточно для многих гомеопатических средств. Большинство из них имеет разведение – 30С. Это гораздо меньше, чем одна капля во всех океанах мира.

Вооружись даже мощным микроскопом невозможно найти ни одной молекулы того самого исходного яда в гомеопатическом препарате. А ведь, чтобы лекарство подействовало, нужна хотя бы одна молекула вещества (а, на самом деле, гораздо больше). Это не пустые слова, а доказано опытным путём. Есть молекула – есть взаимодействие, а на нет и лечения нет. Это также просто, как то, что зимой идёт снег. Но не для гомеопатов. Впрочем, они и не отрицают – молекул исходного вещества в их препаратах и вправду нет. Целительной силой, по их мнению, обладает сама вода, которой якобы передались свойства исходного вещества (яда). В 1980-х годах известный французский учёный Жак Бенвенист даже пытался доказать, что существует некая «память воды», но все его попытки провалились. Многократные проверки его опытов показали – никакой «памяти» у воды нет.

Хоть больные и принимают пустышки, гомеопатия не является безвредной: люди тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может привести и к усугублению болезни, и даже к смерти.

В нашей стране гомеопатия признана официально, работают центры, специальные аптеки, и врачи часто назначают пациентам гомеопатические лекарства. Гомеопатическая Ассоциация совместно с Министерством здравоохранения даже разработала учебный план по по фармацевтической гомеопатии, который читают в КазНМУ им.Асфендиярова. При этом, сегодня не существует ни одного исследования или достоверного доказательства эффективности гомеопатии при лечении различных нарушений здоровья.

Кстати, единственным задокументированным случаем спасения жизни гомеопатией считают попытку самоубийства певицы Алексы Рей Джоэл. Расставшись с молодым человеком, девушка задумала покончить с собой и выпила 15 таблеток обезболивающего средства из аптечки. Вскоре, испугавшись, Алекса вызвала скорую, и ее госпитализировали. Осмотрев лекарство, врачи быстро отпустили ее домой. Оказалось, что певица приняла «Траумель» - гомеопатическое средство. Для того, чтобы хоть что-нибудь почувствовать ей нужно было принять несколько тысяч таких таблеток. Вскоре ее опыт повторили несколько сотен энтузиастов науки со всего мира. Встав у гомеопатических аптек, они проглотили огромные дозы гомеопатических средств, устроив себе массовые передозировки. Но никто из них не почувствовал даже головной боли.

Этот опыт и тысячи исследований показало: гомеопатические препараты можно использовать только как плацебо. Они действительно помогают. Но только если человек легко внушаем и не болен ничем серьезным. Для всех остальных случаев жизненно необходимо, чтобы гомеопатия не переходила границы отведенной ей резервации.