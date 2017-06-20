Новый единый перспективный план развития инфраструктуры здравоохранения заработает с 2018 года

С нового года в Казахстане начнет работать единый перспективный план по развитию инфраструктуры системы здравоохранения. Это своеобразный долгосрочный план, который откроет доступ к частным инвестициям и позволит строить только нужные объекты с нужной мощностью, объяснил во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Сегодня медицинские услуги населению оказывают 7914 объектов здравоохранения. Из них 85,5% являются государственными и 14,5% - это частные медицинские организации. Износ зданий медорганизаций составляет более 50%. Половина из них эксплуатируется более 30 лет. Также отмечается нехватка проектных мощностей амбулаторно-поликлинических организаций. В среднем по стране перегруженность составляет 35%. Вместе с тем, обеспеченность койками выше, чем в странах ОЭСР на 6%. Имеет место наличие более 4 тысяч 200 свободных коек в течении года. При этом порядка 11 тысяч человек в 2016 году ожидало плановую госпитализацию более 90 дней, что говорит о неправильном планировании структуры коек», - заявил Биртанов.

По его информации, уровень оснащенности медицинской техники по республике составляет 70%. Здесь износ оборудования также свыше 35%. Порядка 2 тысяч единиц оборудования стоимостью 5,8 миллиардов тенге не загружены в полном объеме. Таким образом, на сегодня совокупная потребность в инвестициях отрасли здравоохранения по заявкам местным исполнительных органов - это на строительство, реконструкцию, оснащение составляют порядка одного триллиона тенге.

«Все эти факты свидетельствуют о наличие пробелов, и в первую очередь, об отсутствии ответственности местных исполнительных органов в части обеспечения эффективности бюджетных инвестиций в сферу здравоохранения и говорит о необходимости создания единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения», - считает министр.

Наличие долгосрочного плана инфраструктуры, пояснил глава Минздрава, откроет доступ к частным инвестициям. Например, если среднегодовой объем инвестиций в здравоохранение в странах ОЭСР составляет 0,43% от ВВП, то в Казахстане данный показатель значительно ниже, в среднегодовой – это 0,37% от ВВП или 41 доллар на душу населения. В 2016 году объем инвестиций существенно сократился.

«Очевидно, что в условиях ограниченности бюджетных средств потребность капитальных вложений необходимо покрывать за счет привлечения частных инвестиций», - внес предложение Биртанов.

В этой связи он попросил одобрить разработку министерством норм и законодательства по наделению правительства РК полномочиями по утверждению единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения, а также поручить местным исполнительным органам до конца текущего года обеспечить эффективную разработку региональных планов развития инфраструктуры и приступить к реализации проектов согласно единого перспективного плана с января следующего года.

В свою очередь премьер-министр Бакытжан Сагинтаев обратил внимание на перегруженность амбулаторно-поликлинической помощи на 35 процентов. Это говорит о том, считает он, что частная медицина у нас «не развита».

«Есть замечание главы государства о том, что у нас зарегулирована чересчур медицина и доступа не имеет, - подчеркнул он. Те предложения, которые были обсуждены вместе с ассоциацией работников здравоохранения, бизнеса, который в этой системе работает по сокращению нормативов СНиПов и так далее, это все должно быть оперативно сделано, чтобы мы до конца года могли иметь какой-то результат, и отчитаться перед главой государства», - предупредил он.

«Касательно примера по Астане, детская клиника, почему строится, потому что мы, наверное, сами такие нормативы утверждаем. У нас тогда получается комитет по ЖКХ тоже не смотрит, базовые цифры Минздрав тоже неправильно спускает. Уже дальше дело техники - чем больше объем, тем больше денег получат с бюджета. А то что они не загружены - никого уже не волнует. Это, в первую очередь, надо оттуда смотреть - может достаточно несколько типовых проектов и по всей стране строить. Мы сейчас определили же детские сады типовые, школы типовые, почему поликлиники не должны быть типовые? Тем более, когда вы говорите, что надо переходить от моно к многопрофильным больницам», подчеркнул Сагинтаев.

Биртанов отметил, что привязка должна быть к мощности. Так как зачастую объекты здравоохранения просто «берут и строят там, где мощности нет».

«Мы сейчас хотим установить ответственность, потому что, по сути, сейчас мы не контролируем, у нас есть устаревший норматив сети, где мы говорим, что нужна такая-то мощность, но как конкретно реализуется мы не видим, поскольку госэкспертиза дает заключение и они начинают строить», - объяснил министр.

«Системно все нужно менять?», - поинтересовался премьер-министр.

«Да, систему нужно немножко подкорректировать», - признался Биртанов.

«Если к нам приходят с бюджетом, вы это должны четко посмотреть - где это будет строиться и реальная нагрузка какая будет, а не просто подтвердить заявку, которая к вам поступает. Это Бахыт Турлыханович (Султанов – министр финансов - V) вы тоже должны смотреть на это», - поручил глава кабинета министров.

«Потом, - продолжил он, - когда говорите, что по 600 коек будет увеличивать, мы что сейчас будем собирать и объединять под одну крышу все больницы или мы говорим о новых уже?»

«Мы говорим уже о новых, - пояснил министр. - Действующие можно объединять функционально, путем слияния юрлиц. Очень часто они как больничные городки на одной территории находятся, заборами ограничены, но это сдерживает их взаимодействие. Там можно объединить в одно юрлицо».

Премьер тут же предупредил, что необходимо проконтролировать тот факт, чтобы больным не пришлось бегать в один конец города, а за второй – в другой конец из-за того, что услуги находятся в одной многопрофильной больнице.

«Получится так же, если вы будете таким образом объединять - по всему городу больные будут бегать», - предположил Сагинтаев, тем не менее, поручив проработать по каждому региону и объединить все в единый план.