Телеобзор: Топ-10 программ сезона

Телесезон 2016-2017 можно официально считать успешнее предыдущего - российских телепродуктов в топе стало меньше, в число популярных попали документальный фильм, аналитическая программа и публицистический проект отечественного производства. Казахстанские музыкальные шоу отвоевали сразу две позиции рейтинга, который, тем не менее, неожиданно возглавил Леонид Якубович.

В уходящем телесезоне самой популярной программой стало неувядающее «Поле чудес» - вечером 17 февраля очередной выпуск посмотрели почти 2 млн казахстанцев. На втором месте - еще одна программа российского производства. «Новогодняя ночь на Первом» в этом году так порадовала казахстанских зрителей, что именно ей они отдали предпочтение несмотря на десяток других предложений от отечественных каналов. Тройку лидеров замыкает выпуск новостей Первого канала «Евразия» от 27 декабря.

В этот день от дикторов канала зрители узнали о том, что Джордж Майкл скончался в рождественскую ночь за час до полуночи, что через мандарины заболеть гриппом невозможно, и что в Восточно-Казахстанской области есть вакансия для лесника без опыта работы. Кроме этого, журналисты посчитали нужным сообщить своей аудитории, какие украинские депутаты высказались о крушении российского самолета Ту-154, как чиновнику из Павлодара удалось выстрелить в самого себя из дробовика, и почему жители Тайваня протестуют против легализации однополых браков. Зрителям предложили порадоваться за то, что в Мангистауской области выпускают 15 наименований колбасной продукции без ГМО, что на президентской елке детей поздравляли Исекешев, Сагадиев, Золушка и Алпамыс-батыр, и что вскоре Казахстан и Россия совместно примутся за производство роботов.

На четвертом месте рейтинга программ с лучшими показателями телесмотрения - выпуск итоговых новостей КТК от 8 декабря. В тот вечер корреспонденты канала предложили своим зрителям «эксклюзив» - уникальные кадры, на которых спецслужбы доставляют в аэропорт Актобе задержанного лидера старейшей в Казахстане организованной преступной группировки «Четыре брата». Заголовки остальных сюжетов говорят сами за себя: «Болашаковцы задолжали стране миллиарды тенге», «Бывшего главу финпола Алматы взяли под стражу», «На западе страны лед для вип-персон, желающих поудить, застилают коврами», «В Алматинской области вдова может накормить четверых детей только макаронами», «В допинговом рейтинге Казахстан оказался на втором месте».

Пятое место в рейтинге самых популярных программ - особенно примечательное. В минувшем телесезоне удивительные показатели телесмотрения (должно быть, впервые в истории казахстанского телевидения последних лет) продемонстрировал документальный фильм отечественного производства. 17 сентября КТК показал зрителям собственный 40-минутный фильм о Тохтаре Тулешове. Нельзя сказать, что документалка о бизнесмене, над которым в то время как раз вершился суд, представляет из себя ценное публицистическое полотно - она больше претендует на славу журналистских расследований в духе РЕН ТВ. Тем не менее, отрадно, что единичному локальному продукту по сути удалось стать успешнее, скажем, того же Андрея Малахова с его каждодневным ток-шоу.

За скандальным документальным фильмом следует премьера уходящего телесезона - шоу «Голос Казахстана», которое представил на суд зрителей Первый канал «Евразия». Надо думать, создатели шоу рассчитывали на куда более высокие рейтинги, ведь еще год назад шестой сезон музыкального шоу X Factor возглавлял аналогичный рейтинг. Между тем, и имеющиеся показатели еще раз доказали - музыкальные и песенные шоу пользуются среди казахстанцев почти неизменной популярностью. Победителем казахстанского «Голоса» стал 21-летний машинист экскаватора Динмухаммед Даулетов, который своим редким для мужчин высоким голосом довел до слез Еву Бехер, в чью команду и отправился покорять вокальные азы.

На седьмом месте рейтинга - выпуск «Аналитики» на Первом канале «Евразия» от 11 декабря. Тогда ведущей итоговой информационной программы на канале еще была небезызвестная Аймира Шаукентаева. Вероятно, в тот вечер зрители ожидали услышать подробности о уже упомянутой выше спецоперации по обезвреживанию организованной преступной группировки, занимавшейся хищениями нефти в Актюбинской области, однако «Евразия» никаким «эксклюзивом» на этот счет не располагала - сюжет длился чуть больше 2,5 минут. Между тем, Шаукентаева взяла на себя смелость (или просто заявила, что взяла) выпустить в эфир собственный якобы несогласованный с руководством канала сюжет о скончавшемся Гейдаре Джемале. Ничего особенного в этом девятиминутном повествовании не было - кроме разве что несколько раз подчеркнутой позиции самого автора.

Еще один успех «Евразии» - шоу «Голос Казахстана. Дети», которое в минувшем телесезоне также имело неплохие рейтинги. Похоже, в этот раз Первому каналу в Казахстане удалось сыграть не только на любви казахстанцев к песням, но и к детям. 3 миллиона тенге выиграл 8-летний алматинец Даниил Юн, чьим наставником был Али Окапов.

На девятом месте рейтинга самых популярных программ сезона - выпуск «Главной редакции» на КТК от 28 ноября. Журналисты подготовили программу с полной хронологией алматинского теракта, объяснили, почему действия Кулекбаева были квалифицированы как теракт, рассказали, как действовали очевидцы происшествия, когда «алматинский стрелок» пошел по наклонной, почему следствие не считает террориста приверженцем нетрадиционного религиозного течения, и какой букет «серьезных психологических проблем» специалисты обнаружили у него в итоге.

Замыкает рейтинг выпуск «Первой программы» от 12 ноября - сейчас программа закрыта в связи с уходом с «Евразии» ее ведущего и, надо полагать, вдохновителя Руслана Смыкова. В упомянутом выпуске программы ведущие рассматривали фотографии Чингиза Капина, которому посчастливилось вести «Голос Казахстана» на том же канале, показали очередное видео избиения ребенка собственной матерью, и напомнили, сколько лет исполнилось бы Гурченко будь та жива. Кроме этого, Смыков по традиции с удовольствием пообщался с телезрителями: Надежда Федоровна просила наказать педофила, а Вера Андреевна желала здоровья «скорой помощи».

Самым успешным (в смысле рейтингов) сериалом сезона стала российская мыльная опера 2013 года под названием «Фальшивая нота». «Цикличность сюжета, цикличность судеб персонажей «Фальшивой ноты» выстроены настолько умело и интересно, что порой кажется, будто они граничат с гениальностью», - пишут об этом сериале на КиноПоиске. У нас нет поводов не доверять казахстанской аудитории - в конце концов, этой весной наших домохозяек лишили любимой «Келин», теперь их можно понять в любом случае.