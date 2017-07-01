Модель решения: Антикоррупционное образование

Международный опыт убедительно доказывает: антикоррупционное образование не достигнет своей цели без учителя, почитающего права человека превыше всего. Эксперты Transparency International уверены, что если школы не смогут привлечь молодежь к дискуссиям о коррупции (с которой молодые люди сталкиваются почти ежедневно), они могут спровоцировать обратное - апатию. Чтобы вести разговор на должном уровне и не бояться обсуждения противоречивых политических тем, учителям рекомендуется пройти специальное обучение. Тренинги, призванные дать учителям исчерпывающее представление о правах человека и правах ребенка, проводятся во всем мире с 1960-х годов. Современные программы для учителей базируются на понимании: если делать упор на ответственности школьников, у них может сформироваться неверное представление и о правах, и об обязанностях; если делать акцент на права школьников, это позволит открыто обсуждать двойственную природу прав человека. Учителя со знанием прав неизменно осознают всю важность образовательного процесса и, в конечном счете, понимают, что борьба с коррупцией в стране (и в школе) - в том числе, в их власти. В Боснии, например, обучение учителей стало главной задачей программы по антикоррупционному воспитанию подрастающего поколения.

Помимо ценностных установок учителей большую роль играет организация учебного и внеучебного процессов. Не стоит забывать, что школа - это фактически первое государственное учреждение, куда приходят дети и узнают, как оно устроено. Если в школе будет царить инклюзивная культура, способствующая вовлечению учеников во все без исключения процессы, школьники естественным образом впитают демократические нормы и принципы. Такие демократически-устроенные учебные учреждения имеют большой потенциал в борьбе с коррупцией, взращивая в своих учениках честность, показывая пример ответственного руководства и создания прозрачного механизма принятия решений. Совет Европы пропагандируют в этом ключе всеобъемлющий подход, исходя из того, что «демократия в действии проявляется в любом аспекте школьной жизни на всех уровнях». Это означает, что школьный коллектив, дети, родители, представители местного сообщества должны принимать активное участие в жизни школы, развивать взаимное доверие и ощущать общность норм и ценностей. Недавние исследования доказывают, что именно вера в демократически управляемые институты для молодых людей является определяющей в их желании стать активным гражданином, что, в свою очередь, позволит им не потворствовать коррупции в будущем.

Между тем, самым очевидным способом воспитать в школьниках неприятие коррупции является включение соответствующих тем непосредственно в учебную программу. Международное правозащитное сообщество убеждено, что антикоррупционное образование должно обязательно дополняться обширным ликбезом по правам человека. В конечном счете, оба подхода раскрывают концепции честности, взаимоуважения, этики и верховенства закона. Целью уроков по антикоррупционному воспитанию должно стать не сообщению ученику как можно большего числа фактов, а привитие ему навыка выносить справедливые суждения о происходящем вокруг (пресловутое критическое мышление). Именно поэтому учителям следует в данном случае отказаться от привычного формата уроков или просветительских классных часов - в Южной Корее, например, программа антикоррупционного образования в школах на 50% состоит из групповой работы, на 25% - из обучения в игровой форме, на 10% - из презентаций, еще на 10% - из самоанализа, на 5% - из аудио-визуального контента. Еще более важно, чтобы антикоррупционное образование стало частью не какого-то одного предмета, а вошло в программу преподавания языков, истории, религиоведения, литературы, основ экономики и даже естественных наук.

Однако, пожалуй, самым действенным способом воспитания подрастающего поколения в антикоррупционном ключе является побуждение школьников к действиям. Учителям следует уделить особое внимание тому, чтобы научить молодых людей правильному образу действий в случае, если их права когда-либо будут ущемляться - поэтому так важно строить обучение на примерах из ежедневного опыта учащихся. Опытные в этих вопросах учителя задают ученикам изучить криминальную обстановку района и сравнить ее с официальными статистическими данными, изучить ценностные установки людей, проживающих поблизости, приглашают на уроки правоохранителей, водят классы на экскурсии в суды и госорганы, уполномоченные бороться с коррупцией. Привлечение школьников к общественной кампании по борьбе с коррупцией также способно стать действенным воспитательным инструментом. В 2002 году филлипинские учащиеся стали активными участниками кампании по обеспечению прозрачности процесса выпуска школьных учебников. Вместе с неправительственными организациями они проследили весь процесс - от объявления тендера государством на создание учебника до доставки готовых экземпляров в школы. Результатом стало сокращение сроков производства учебников в два раза и снижение их стоимости на 40%.

К сожалению, до сегодняшнего дня нельзя с большой долей уверенности сказать, какие методы и инструменты антикоррупционного воспитания являются наиболее действенными. Международные эксперты признают, соответствующих исследований катастрофически мало для вынесения хоть каких-то объективных суждений на этот счет. Единственное, что могут сделать сами учителя - определить, какие воспитательные методики сработали в классе, а какие - нет. Как эти методики повлияют на уровень коррупции в стране или систему управления, можно будет сказать, в лучшем случае, спустя 10 лет. Между тем, на настоящий момент достоверно известно, что не существует какого-то «лучшего возраста» для того, чтобы рассказывать школьникам о честности и коррупции. Главное, говорят эксперты, чтобы информация была качественно адаптирована для той или иной возрастной группы, а там уже неважно, будет это игра в монополию, футбол или дебаты.