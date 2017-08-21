5 лиц недели: жилье, язык, зоопарк

Информационные поводы прошедших семи дней выдались самыми разными: от языкового конфликта турецкого гражданина и казахстанской авиакомпании до бухгалтера-кассира, которая за почти год сумела присвоить себе более 30 миллионов тенге на продаже билетов в зоопарк.

Глава «Жилстройсбербанка» Ляззат Ибрагимова

Жилищный вопрос на сегодня по-прежнему волнует казахстанцев. По этому случаю глава банка-оператора государственных жилищных программ Лязат Ибрагимова поделилась с казахстанцами лайфхаком, который поможет вкладчикам «Жилстройсбербанка» – нынешним и будущим, накопить на собственное жилье стартовую сумму, а затем и погасить ипотеку. Для этого вкладчикам необходимо получать зарплату в 150 тысяч тенге, ежемесячно откладывать не менее 40 тысяч тенге и отказаться от досуга – о походах в рестораны, кафе и на вечеринки нужно забыть.

Это, конечно, не предел. Если экономить на мясе, принять аскетический образ жизни, то купить квартиру получиться даже быстрее.

Это не первый раз, когда казахстанцам дают советы о том, на чем можно экономить. В разное время им советовали не поддаваться чревоугодию, экономить на празднествах и корпоративах.

Также на пресс-конференции «Жилстройсбербанка» напомнили о льготах для 18 категорий граждан Казахстана, которые дают право получить коммунальное арендное жилье и платить за него, например, пять тысяч тенге ежемесячно. Выкупить такое коммунальное жилье нельзя, стоимость его аренды – 100 тенге за квадратный метр. Таким образом, подсчитал первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, двухкомнатная квартира, площадью в 50 квадратных метров, будет стоить 5 тысяч тенге в месяц. Он уточнил, что к льготным категориям граждан относятся дети-сироты.

Журналист Огуз Доган

На минувшей неделе общественность получила возможность узнать о турецком журналисте Огузе Догане, который стал известен конфликтом с бортпроводниками авиакомпании «Эйр Астана». Инцидент произошел 14 августа во время подготовки к посадке борта авиакомпании в международном аэропорту Алматы. Как сообщили в пресс-службе «Эйр Астаны» пассажир Огуз Доган не выполнил обязательное требования безопасности – он не закрепил откидной столик перед заходом на посадку. После предупреждений, в том числе и на казахском языке, он продолжил стоять на своем и требовать, чтобы именно старший бортпроводник рейса предупредил его на казахском языке. Пока бортпроводник-супервайзер Екатерина передавала Догану предупредительный акт, он заснял ее на свой сотовый, а затем опубликовал видео. По прилету в аэропорт пассажир был передан сотрудникам полиции, его оштрафовали за нарушение правил поведения в самолете. Этот случай ожидаемо внес очередной раскол в казахстанское общество по языковому принципу: какая-то часть интернет-пользователей встали на защиту журналиста и были возмущены поведением бортпроводницы; вторая напоминала первой о том, что провокациям не место на борту самолета и думать нужно в первую очередь о безопасности пассажиров. На странице журналиста в социальной сети Facebook стали появляться посты поддержки и восхищения, в которых казахстанцы благодарили турецкого гражданина за бескомпромиссную позицию в отношении казахского языка, а также предлагали дать ему гражданство Казахстана.

Бухгалтер-кассир Алматинского зоопарка Н.

Прокуратура Медеуского района Алматы на минувшей неделе задержала сотрудницу городского зоопарка по подозрению в хищении денег организации. В период с октября 2015 по декабрь 2016 года она присвоила 32,4 миллиона тенге на продаже входных билетов. По данным следствия, имея доступ к бухгалтерскому компьютеру, удаляла актуальные сведения по продаже билетов в зоопарк.

16 августа 2017 года Медеуским районным судом №2 города Алматы санкционирован арест гражданки, подозреваемой в хищении и присвоении денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих КГКП «Алматинский зоологический парк».

Служба скорой и неотложной медицинской помощи

Министр здравоохранения Елжан Биртанов подписал новые правила оказания скорой медицинской помощи в Казахстане. Новые правила подразумевают четыре категории срочности, от которых будет зависеть скорость прибытия бригады скорой помощи. Эти правила закрепляют за скорой помощью право приезжать на вызов в течение часа с момента вызова. До часа скорую помощь могут ожидать пациенты «без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью больного». 1, 2, 3 категории будут относиться к скорой помощи, 4-ая категория – к отделению неотложной медицинской помощи. Таким образом, новые правила предполагают дифференцированный подход к оказанию скорой и неотложной помощи.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

На прошлой неделе глава Казахстана выслушал доклады акимов и правительства, касающиеся развития страны, дал интервью телеканалу «Хабар», выслушал руководителя нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова и назвал политику свободного курсообразования действенной.

Выслушав отчеты акимов, Назарбаев обратил внимание на проблемные точки. Так, например, в этом году планировалось ввести в эксплуатацию 70 новых объектов образования, пока же введены только 7 школ и 2 детских сада. Также президент напомнил о важности реализации экспортной стратегии; отметил слабое информирование населения о реализации программы «Нурлы жер»; и поручил акимам создавать рабочие места в регионах.

А в ходе интервью президент упомянул, что будущий перевод казахского языка на латиницу никак не скажется на русском языке, который имеет в стране статус официального.