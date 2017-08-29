Депутаты прокомментировали предложение о том, чтобы штрафовать родителей за отказ от прививок

Норма, заложенная министерством по делам религий и гражданского общества в концепцию проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений», за последние несколько дней наделала достаточно много шума на просторах интернета. В документе разработчик предлагает штрафовать родителей за отказ от прививок в размере 10 МРП. Кроме того, глава ведомства Нурлан Ермекбаев заявил о возможном введении обязательной вакцинации казахстанских детей.Vласть выяснила у депутатов представителей законодательного органа страны – депутатов мажилиса парламента, что они думают по этому поводу и готовы ли голосовать за данную поправку, если она все-таки войдет в окончательный проект закона.

Председатель комитета по финансам и бюджету мажилиса Гульжана Карагусова придерживается «золотой середины». С одной стороны, считает она, нужен не административный штраф, а какие-то меры воздействия. Но какие именно, она пока не готова сказать, потому что «здесь надо подумать». С другой стороны, сегодня в мире достаточно много разных инфекций, отмечает она, поэтому детей прививать нужно обязательно.

«Самое главное, здесь нужна пропагандистская работа. Потому что вы посмотрите, в мире начинает подниматься то, чего не было никогда. Как бы ни ругали советский союз, мы жили спокойно. А сейчас все то, что мы считали, что тогда победили (инфекции - V), теперь опять имеет место быть. А это очень плохо», - сказала депутат.

Еще один вопрос – качество препаратов, который используют врачи.

«Здесь нельзя ответить однозначно. Однозначно можно ответить только на один вопрос – прививаться нужно. Прививки существуют уже 200 лет, без них со всем не справишься. Я хочу еще раз четко сказать, что я за то, чтобы действительно прививали всех детей. Это обязательно. Но шли бы путем (разъяснения - V).

«Пусть они покажут, где в суре написано, что не надо прививать детей? Вы знаете, наш пророк Мухаммед, он наоборот за чистоту именно физическую и моральную. Поэтому пять раз перед каждым намазом моются, здоровое питание и так далее. Я Коран перечитывала несколько раз и на русском языке, и на казахском, ну, нигде не написано, ни в каких переводах, что не надо делать прививки», - подчеркнула парламентарий.

Она еще раз отметила, что профильным министерствам нужно делать акцент на разъяснительную работу, но «какие-то меры воздействия, все-таки должны быть».

«Я не знаю, здесь нельзя с нахлестом думать, потому что, понимаете, с одной стороны, это такой деликатный вопрос, а с другой – это вопрос нашего будущего. Ведь не просто ее ребенок болеет, он же для окружающих является очагом опасности. Вот здесь еще ответственность перед обществом», - заключила Карагусова.

По мнению лидера фракции «Народные коммунисты» в мажилисе Владислава Косарева, государство хватается за штрафы «там, где надо и не надо». А с родителями нужно вести воспитательную работу о том, что надо растить здоровых детей еще до того, как у них появится ребенок.

«Родители должны знать, что государство заботится о здоровье их ребенка наравне с ними. А поэтому дает график прививок по возрасту, и их надо выполнять. Родители должны это знать. И они должны доверять государству, а государство должно исключить все случаи, когда происходят происшествия из-за неграмотных прививок. Тогда родители будут доверять», - подчеркнул Косарев.

При этом он выразил недоверие тому, что люди отказываются делать прививки по религиозным соображениям.

«Неправильно. Я в это не верю. Я считаю, что воспитать людей надо к тому, чтобы они несли детей на прививки. Но и штрафовать - это не выход. У нас государство хватается за штраф где надо и не надо», - резюмировал депутат заверив, что если такая поправка будет в законопроекте, который войдет в мажилис, фракция «Народные коммунисты» будет возражать против нее.

По поводу предложения штрафовать родителей за отказ прививать детей высказался и глава фракции «Ак жол» Азат Перуашев.

«Это полный идиотизм! Поскольку забота государства о здоровье – это есть обязанность государства, но не обязанность гражданина наносить себе вред, тем более, своему ребенку», - заявил Перуашев.

По его мнению, прививки – это вмешательство в организм человека и должны производиться с учетом индивидуальной переносимости или непереносимости каждого препарата. Тем более, что в Казахстане известны случаи применения некачественной вакцины, в результате чего «дети после прививок впадали в кому, теряли сознание». Кроме того, среди казахстанских детей сегодня достаточно много аллергиков, отмечает депутат.

«Поэтому я категорически против того, чтобы делать прививки в виде принудительной меры. В виде обязательной, как права на получение прививки бесплатно – да, это надо делать, поскольку это препятствует распространению эпидемических заболеваний, которые представляют угрозу для человечества – та же холера, туберкулез и так далее. Но в каждом конкретном случае, если у родителей, которые в любом случае, знают своего ребенка лучше любого педиатра, либо лучше любого врача… Мы же знаем, как это бывает: приходят в школу и говорят, сейчас мы всем поставим прививки. Откуда этот врач знает, какая реакция у ребенка на тот или иной препарат. Ребенка никто даже не спрашивает. Есть даже случаи, когда дети возражали, что у них непереносимость. Поэтому не родители обязаны доказывать, что их дети имеют непереносимость данного препарата. А если уже настолько это необходимо, пусть садятся и разбираются по каждому конкретному случаю», - подчеркнул депутат.

В то же время он отметил, что понимает, почему министерство по делам религий и гражданского общества внесло такое предложение – с тем, что есть отказы от прививок по религиозным соображениям. И вот с этим необходимо разбираться, но, уверен мажилисмен, не такими мерами.

«Конечно, никакие религиозные убеждения не должны служить препятствием для защиты здоровья ребенка. Здесь я согласен. Но давайте разбираться с каждым отдельным случаем. Убеждать – да! Проводить разъяснительную работу необходимо. Но, вы знаете, насильственные меры никогда ни к чему хорошему не приводили. Введение, повторюсь, массовых прививок – хорошо, но массовое, повторюсь, это не означает, что мы ради массовости должны наносить ущерб здоровью, тем более детей», - заявил Перуашев.

«Каждый ребенок, каждый человек индивидуален, - продолжил он, - один и тот же препарат для одного человека становится лекарством, для другого – ядом. Поэтому я категорически против этой нормы, я думаю мои коллеги из фракции поддержат, давайте находить гуманное решение все-таки. В том плане, чтобы мы защищали здоровье ребенка, а не наносили ему ущерб этим, когда всех под одну гребенку, насильственными мерами - не должно быть», - резюмировал он.