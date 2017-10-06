Почему к 2020 году в школах Казахстана будет не хватать учителей?

В марте текущего года министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев заявил , что казахстанским детским садам, школам и университетам не хватает около 200 тысяч педагогов. И вопрос этот в ведомстве планируют решить за счет повышения заработной платы. Между тем в 2017 году было выделено всего 5 000 грантов на подготовку педагогов в вузах.

В исследовании центра Талап прогнозируется, что к 2020 году в школах Казахстана будет учиться на 700 тысяч детей больше, чем сейчас - рост нагрузки на школы увеличится на 30 процентов. Так, в начале 2016 года население в возрасте 0-9 лет составляло 3,6 млн. человек – в полтора раза больше населения в возрасте от 10 до 19 лет.

В этой связи, прогнозируют в центре, школам понадобится дополнительно 100 тысяч учителей. При этом система высшего образования за это время сможет подготовить только 40 тысяч новых учителей, при сохранении тенденции среднего ежегодного прироста количества учителей в дневных школах с 2010 по 2015 года в 7.7 тысяч человек.

Демограф Алексей Алексеенко подтверждает вероятность рисков перегрузки школ в 2020 году, однако подчеркивает, что среднестатистическая информация не может дать стопроцентных прогнозов. «Тут региональная дифференциация очень большая, уровень урбанизации и размер класса: то ли малокомплектные - 10 человек, то ли по 30-40 (человек в классе) сидит. Эти все комбинации, их разве можно все посчитать, я даже не знаю», - поясняет демограф. Алексеенко отмечает, что каждый год вышеописанные факторы меняются.

В ответе на запрос Vласти в министерстве образования и науки проигнорировали вопрос о том, признают ли в ведомстве возможные риски грядущей существенной нехватки учителей в школах, и если да, то каким образом их планируется предотвращать. Однако министерство подробно рассказало о работе государства над повышением статуса учителя в стране, приведя в пример публикации в СМИ, всевозможные конкурсы, олимпиады, слеты для повышения значимости педагогической профессии, а также повышение зарплаты. В министерстве уверены, что «проводимые мероприятия будут способствовать повышению роли, авторитета учителя в обществе, а также привлечения в школу творчески работающих учителей, новаторов и молодых специалистов».

Но в настоящее время на педагогические специальности подают документы выпускники школ, получившие средний балл или ниже среднего по результатам ЕНТ, отмечается в Концепции повышения качества среднего образования Республики Казахстан 2017 года под авторством президента Академии педагогических наук Казахстана Аскарбека Кусаинова. «Таким образом, на педагогические специальности шли абитуриенты, получившие в школе слабые знания, в результате в школу возвращались слабо подготовленные учителя, которые не могли дать детям хорошие знания», - отмечается в исследовании.

В конце сентября текущего года в ходе парламентских слушаний в сенате председатель палаты Касым-Жомарт Токаев заявил, что сдерживающим фактором в развитии школьного образования остается низкий статус профессии учителя. «Уровень зарплаты работников образования держится в числе самых низких - 66% от среднереспубликанского уровня. Правительству, исходя из экономических реалий, следует подумать, как поднять доходы учителей», - сказал Токаев.

Эксперты считают очевидным, что в Казахстане профессия педагога все еще не считается престижной, в первую очередь, за счет невысокой заработной платы. Профессор, заведующий кафедрой педагогики ЮНЕСКО Казахского национального педагогического университета имени Абая Геннадий Салютин отмечает: «Престиж (педагогических специальностей – V) можно увеличить по заработной плате и льготам тем сельским учителям, которые уже работают, потому что многие ушли на базары, в связи с тем, что в сельской местности низкая заработная плата, и им условий не предоставили. Только так».

Однако проблема низкой зарплаты актуальна не только для школьных педагогов, но и для всей сферы образования Казахстана. Официальная статистика демонстрирует, что во втором квартале 2017 года средняя зарплата в сфере образования составляет 107 756 тенге, что является одним из наименьших показателей из всех видов экономической деятельности, меньше получают только в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства – 88 277 тенге.

С 1 января 2016 года в Казахстане действует новая модель системы оплаты труда гражданских служащих, в результате которой заработная плата в среднем повысилась на 30%. Так, в ответе на запрос Vласти министерство труда и социальной защиты отмечает, что заработная плата учителя с высшим образованием и высшей категорией, со стажем работы 7-10 лет, с соответствующими надбавками и доплатами составила 94,6 тыс. тенге, а учитель с таким же стажем и образованием без категории получает 65,6 тыс. тенге. «Здесь видно, что разница в заработной плате между работниками, имеющим высшую категорию и без категории составляет почти 30 тыс. тенге или больше на 44%. И это направлено на стимулирование повышение квалификации гражданских служащих», - считают в министерстве.

По мнению Аскарбека Кусаинова, в первую очередь, необходимо подумать об увеличении базовой заработной платы учителей и применении эффективных механизмов отбора кандидатов для обучения профессии, так как во всех хорошо функционирующих школьных системах мира прослеживаются эти две практически универсальные стратегии.

«И именно эти черты чаще всего отсутствуют в системах с низкими качественными показателями. Между тем именно они оказывают наиболее существенное и выраженное воздействие на профессиональные качества людей, которые становится учителями», - уверен Кусаинов.

Эксперт подчеркивает, что увеличение начальной зарплаты учителей может оказаться оправданным шагом по двум причинам: «Во-первых, для принятия решения стать учителем начальная зарплата важнее, чем перспектива дальнейшего роста зарплаты, во-вторых, решение учителей продолжить работу, как правило, слабо связано с увеличением зарплаты».

В министерстве труда и социальной защиты населения Vласти сообщили, что в настоящее время увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы в целом не предусмотрено.