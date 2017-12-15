Лекция научного редактора журнала OYLA Марии Валяевой «Как научное образование помогает бороться с невежеством»

Ключевые тезисы лекции:
- Современные новости на научную и околонаучную тематику апеллируют к человеческим эмоциям, поэтому сейчас наука с легкостью используется в целях пропаганды, чтобы возбуждать у одних социальных групп неприязнь к другим, несмотря на то что в реальности ситуация зачастую далека от драматизма.
- Наука - не набор фактов, а образ мышления, который способствует тому, что человек получает этот набор фактов. Людские заблуждения, существующие от недостатка научного знания, имеют колоссальную ценность - мы платим за них в прямом смысле своим здоровьем, а иногда и жизнью.
- Использование научного метода - гарантированный способ найти ответ на интересующий вопрос в условиях обилия информации. Чтобы сформировать мнение о каком-то предмете, нужно собрать факты, установить между ними взаимосвязь, выдвинуть гипотезу и на ее основе предположить, как будут развиваться события в дальнейшем.
- Чем меньше мы о чем-то знаем, тем увереннее мы делаем категоричные суждения на этот счет. При этом чем больше мы узнаем, тем больше мы понимаем, что не располагаем компетенцией, чтобы судить об этом (эффект Даннинга-Крюгера). Суть популяризации науки: не стыдно чего-то не знать, стыдно не пытаться узнать что-то новое.
- Человек, обладающий научной грамотностью, может описывать, объяснять и предсказывать явления, понимать статьи о научных исследованиях, определять научные проблемы, оценивать качество информации на основе источников и методов, и на этой основе принимать взвешенные повседневные решения.
Генеральным партнером Vласть Update Almaty выступает компания Kcell.
Партнерами недели лекций стали Kaspi bank, Альфа-Банк, Intercontinental Almaty и Ahmad Tea.
Над видео работали Евгений Загороднев, Ринат Бесбаев и Юлия Панкратова.
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