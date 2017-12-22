Каким может быть неформальное образование? Лекция кураторов Лаборатории Си

Лекция кураторов Лаборатории Си (Кыргызстан) Алмаза Исакова и Джошика Мурзахметова
«Исследования, искусство и городские практики: Каким может быть неформальное образование?» в рамках Vласть Update Almaty.
Ключевые тезисы лекции:
- Психогеография изучает психологическое воздействие городской среды на эмоции и поведение человека. Приверженцы этого направления уверены, что человек не должен передвигаться по городу в соответствии с заданной логикой пространства - в своем движении он должен быть свободен и руководствоваться лишь собственными настроением и желанием.
- Осознанное восприятие города через движение (опыт тела) и через оптику (разглядывание, фотофиксация) помогает преодолевать заданную логику окружающего пространства и исследовать город, разрушая стигмы и стереотипы, связанные с тем или иным районом. Особую ценность в этом контексте имеет коллективное восприятие.
- Капиталистический уклад современных городов отвергает право человека на город, несмотря на то что именно горожане участвуют в производстве материальных и нематериальных благ, в конструировании образа города. Местные власти и бизнес принимают решения относительно жизни города без учета мнения людей.
- То, каким человек видит город в будущем, зависит от того, какими словами он его описывает сейчас. Языков описания города - три. Язык модернистского урбанизма представляет город громадным организмом, единственная цель которого - экономический рост. Язык нового урбанизма делает акцент на местных сообществах, которые составляют основу города. Советские города - смесь этих двух моделей.
- Современные города на постсоветском пространстве все чаще описывают языком «хипстерского» урбанизма, главным основоположником которого является голландский архитектор Ян Гейл. Города являются продуктами информационного общества и представляют собой «сцену». Взаимодействие горожан походит на «молчаливое соприсутствие».
Генеральным партнером Vласть Update Almaty выступает компания Kcell.
Партнерами недели лекций стали Kaspi Bank, Альфа-Банк, Intercontinental Almaty и Ahmad Tea.
Над видео работали Евгений Загороднев, Ринат Бесбаев и Юлия Панкратова.
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