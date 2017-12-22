Телеобзор: Забастовка, которой не было

Отечественные телеканалы с удовольствием хвастаются высокими рейтингами и долями, с завидным энтузиазмом адаптируют для нас мировые форматы лучших телепрограмм, искусно режиссируют ток-шоу и неустанно придумывают идеи для патриотических сериалов. Только на одну вещь запала, как правило, не хватает - на беспристрастное и полное описание реальности.

На «Хабаре» о забастовке шахтеров аудитории сообщили лишь спустя 10 дней. В итоговом вечернем выпуске новостей сюжет о работе согласительной комиссии предварил искрометный репортаж из Прииртышья, где под занавес года на базарах «деревья хвойных пород» из России пока что не пользуются особой популярностью. Однако людям важно, чтобы дома «пахло елочкой», напоминает нам рупор Акорды. Наконец, озвучив и цены на «новогодних красавиц», и средний возраст хвойных лесов в Павлодарской области, и количество мобильных групп, охраняющих «хвойный молодняк», на 12-ой минуте выпуска диктор выдавливает из себя: «В Караганде завершилась работа двусторонней комиссии, созданной для урегулирования трудового спора. По всем вопросам, которые обсуждались с участием профсоюзов, инициативных групп всех восьми шахт угольного департамента «АрселорМиттал Темиртау» и администрацией предприятия, стороны пришли к согласию».

Двухминутный сюжет об итогах четырех суток забастовки состоял из синхронов акима Карагандинской области Ерлана Кошанова, и.о. руководителя управления по инспекции труда Карагандинской области Канатбека Балсариева и «представителя работников» Евгения Буслаева. Выступления всех троих можно свести к одному: трудовой спор, к счастью, перевели в правое поле, все вопросы отрегулировали, так и нужно действовать впредь. Закадровый голос не сообщил ни малейших подробностей о длительности забастовки, количестве ее участников и содержании их требований. Полная удовлетворенность принятыми решениями в целом этого и не требовала.

Зрителям Первого канала «Евразия» повезло больше - они узнали о забастовке из вечерних новостей в среду, 13 декабря. Сюжет озаглавили бодро - «Выход есть» - и в первую же очередь сообщили о том, что 154 шахтера покинули шахты на третий день трудового конфликта. Корреспондент канала не постеснялся отметить, что «11 декабря почти 700 шахтеров отказались подниматься наверх после ночной смены», и даже озвучил главные требования бастующих. Однако простым рабочим так и не суждено было стать главными героями коротенького сюжета - спасителем в шахтерском обличии предстал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, который якобы побывал на «всех угольных предприятиях» (согласно официальной информации, глава области совершил ночной визит только в четыре шахты из восьми).

«Не просто побывал - сняв официальный костюм, он лично спустился в забои, чтобы на месте обсудить с горняками их требования», - воодушевленно вещал закадровый голос. В следующие секунды на экране появились ничего не выражающие лица бастующих шахтеров, к которым скучным бюрократическим тоном обратился возвышающийся над ними (в прямом смысле этого слова) глава региона. Его слова, судя по сюжету, не вызвали у рабочих ни одного живого отклика. Их уставший взгляд так и застыл на экране, никому из них не дали возможность сказать о себе прямо - без телевизионной мишуры госканала.

КТК на первых порах оказался впереди планеты всей - минутный сюжет с перечислением всех требований бастующих шахтеров канал выдал уже во вторник, 12 декабря. Но потом пыл канала подутих - больше дикторы новостей о забастовке в Шахтинске не вспоминали. Вплоть до сегодняшнего дня, кстати, не вспоминают. Однако это обстоятельство никак не помешало главе дирекции информационных программ канала Александру Подойникову с гордостью сообщить своим подписчикам в Фейсбуке о том, что по итогам минувшей недели в двадцатке самых популярных новостных и аналитических программ КТК достались целых семь позиций.

Вместо новостников на КТК в прошедшее воскресенье в «Портрете недели» высказался Артур Платонов. Его эмоциональная речь, тем не менее, выглядела как попытка оправдать пассивность народных избранников, которую они демонстрировали до тех пор, пока журналисты не прижали их к стенке с просьбой прокомментировать ситуацию в Шахтинске. «Депутаты постоянно говорили о повышении заработной платы и улучшении условий труда шахтеров, - взвился Платонов - Понятно, что на частника давить сложно. Что там инвесторы, которые деньги вкладывают, создавая рабочие места. Что им хочется меньше заплатить, больше получить. И привыкли себя вести они как на западе, где всегда они правы, и все их охаживают, так как они деньги приносят, а потому и считают, что условия имеют право диктовать». Следом, как водится, перед зрителями предстали авторитетные заявления обывателей с Арбата, которые как заведенные твердили, как «правильно» поступило правительство и депутаты, и как «неправильно» ведет себя руководство АрселорМиталл Темиртау.

Ну а если среди читающих этот обзор есть те, кто считает себя преданным поклонником телеканала «Астана», то можете себя поздравить: у вас на минувшей неделе не было ни единого шанса огорчиться, узнав, что в небольшом Шахтинске порядка 700 шахтеров не желают в знак протеста подниматься на поверхность. Итоговая информационно-аналитическая программа канала «Избранное за неделю» полностью оправдала свое название, показав действительно только самое избранное. Впрочем, столь популярная среди казахстанских телезрителей «Аналитика» на Первом канале «Евразия» тоже ничем себя не выдала, назвав «испытанием недели» всего лишь непогоду в столице.