В изнасиловании виноват лишь насильник, или «Во что ты была одета?»

В Алматы во вторник на первом этаже коворкинг-центра Smart.Point состоялось открытие выставки в поддержку жертв сексуального насилия «Киімді Кінәлама», целью которой является бросить вызов мнению, что жертвы сексуального насилия сами провоцируют агрессора. На выставке представлены воссозданные предметы одежды, которые были на жертвах сексуального насилия в момент нападения и описаны соответствующие истории казахстанок. Организаторы выставки Инесса Ишакву, Алтынай Мусалимова и Фариза Оспан работали по личной инициативе.

Объемные шуба и пальто, спортивный костюм, брюки и кофты, платье свободного кроя, летние футболки, лыжные штаны, - вещи эти есть или были в повседневном гардеробе практически каждой девушки. Здесь эта одежда разбита на 13 комплектов, каждый из которых сопровождается историей жертвы сексуального насилия со стороны родственников, друзей и незнакомцев. «Я была в обычных джинсах и толстовке. До сих пор виню себя в случившимся. И мне тяжело говорить об этом. Ведь все скажут: «Дура, сама виновата, что согласилась выйти на встречу поздно вечером». Это было за полночь, и это был мой близкий друг», - написано на листке, закрепленном над комплектом одежды. Взволнованные парни, девушки и женщины разглядывали инсталляции. «Это ужасно. Мне страшно. Это же вообще детская одежда!», - донеслась реплика одной из девушек лет 18-ти, стоявшей в компании сверстниц. Среди выставленных комплектов - вещи ребенка 5-6 лет.

«В мире нет места, города, поведения, которое могло бы тебя защитить от сексуального насилия. Не только женщины, но и мужчины, трансгендерные люди подвергаются насилию», - сказала Инесса Ишакву, обращаясь к собравшимся на открытии выставки. Она отметила, что многие люди говорят, что организаторы специально отобрали такие истории, где одежда не провокационная.

Алтынай Мусалимова сказала, что при подборке историй установка была лишь в цифре 15. Одна из жертв передумала и отказалась, одну историю с изнасилованием мальчика организаторы решили исключить, чтобы сфокусироваться на женщинах и сначала поговорить о них. «К сожалению, было совсем не сложно найти эти истории. Они буквально всплывали», - вспоминала Мусалимова. Часть историй - из кризисных центров, некоторыми историями анонимно поделились знакомые организаторов выставки. «Мы не выбирали, в какой одежде они будут, мы ничего не заменяли», – подчеркнула Мусалимова. Каждая из историй реальная. «В том, что в этих 13 историях нет провокационной одежды с глубоким или очень высоким вырезом, так случилось – этого нет», - добавила она.

«Часто жертве изнасилования задают вопрос: «Во что ты была одета?», как будто существует универсальная одежда, которая защитит тебя от изнасилования... Мы хотим сказать, что это небольшое дело - собрать истории, повесить их. Но мы хотим, чтобы у вас немного поменялось сознание. У вас дома тоже есть эта одежда, вы тоже носите спортивный костюм, лыжные штаны. Это может случиться с каждым», - сказала Фариза Оспан. Она отметила, что когда организаторы рассказывали о выставке разным людям, половина из них говорила, что женщина сама виновата в произошедшем. «Вина лежит на женщине, она флиртует с мужчиной, заигрывает, может сама спровоцировать его», - проиллюстрировала вышеописанное мнение Оспан.

«Я считаю, что можно изменить сознание. Давайте читать статистику, историю, материалы. Приглашайте людей на эту выставку», - заключила Фариза Оспан.

Изначально арт-проект был задуман в 2013 году главой Центра по предотвращению сексуальных преступлений в Канзасском университете Джен Брокмэн и доктором Мэри А. Вьяндт-Йебер, руководителем программных инициатив по контролю над изнасилованиями при Университете Арканзаса. Инесса рассказала, что в последующем эту выставку создавали во многих университетах Америки, в Италии и Бельгии. В 2017 году выставку повторили, тогда Ишакву написала пост в Facebook и сказала, что «было бы здорово сделать такую же выставку в Алматы, в Казахстане». Алтынай Мусалимова откликнулась, позже к ним присоединилась Фариза Оспан.

Выставка продлится до 1 февраля, посетить ее можно каждый день с 9 утра до 9 вечера.