В изнасиловании виноват лишь насильник, или «Во что ты была одета?»

Объемные шуба и пальто, спортивный костюм, брюки и кофты, платье свободного кроя, летние футболки, лыжные штаны, - вещи эти есть или были в повседневном гардеробе практически каждой девушки. Здесь эта одежда разбита на 13 комплектов, каждый из которых сопровождается историей жертвы сексуального насилия со стороны родственников, друзей и незнакомцев. «Я была в обычных джинсах и толстовке. До сих пор виню себя в случившимся. И мне тяжело говорить об этом. Ведь все скажут: «Дура, сама виновата, что согласилась выйти на встречу поздно вечером». Это было за полночь, и это был мой близкий друг», - написано на листке, закрепленном над комплектом одежды. Взволнованные парни, девушки и женщины разглядывали инсталляции. «Это ужасно. Мне страшно. Это же вообще детская одежда!», - донеслась реплика одной из девушек лет 18-ти, стоявшей в компании сверстниц. Среди выставленных комплектов - вещи ребенка 5-6 лет.
«В мире нет места, города, поведения, которое могло бы тебя защитить от сексуального насилия. Не только женщины, но и мужчины, трансгендерные люди подвергаются насилию», - сказала Инесса Ишакву, обращаясь к собравшимся на открытии выставки. Она отметила, что многие люди говорят, что организаторы специально отобрали такие истории, где одежда не провокационная.
Алтынай Мусалимова сказала, что при подборке историй установка была лишь в цифре 15. Одна из жертв передумала и отказалась, одну историю с изнасилованием мальчика организаторы решили исключить, чтобы сфокусироваться на женщинах и сначала поговорить о них. «К сожалению, было совсем не сложно найти эти истории. Они буквально всплывали», - вспоминала Мусалимова. Часть историй - из кризисных центров, некоторыми историями анонимно поделились знакомые организаторов выставки. «Мы не выбирали, в какой одежде они будут, мы ничего не заменяли», – подчеркнула Мусалимова. Каждая из историй реальная. «В том, что в этих 13 историях нет провокационной одежды с глубоким или очень высоким вырезом, так случилось – этого нет», - добавила она.
«Часто жертве изнасилования задают вопрос: «Во что ты была одета?», как будто существует универсальная одежда, которая защитит тебя от изнасилования... Мы хотим сказать, что это небольшое дело - собрать истории, повесить их. Но мы хотим, чтобы у вас немного поменялось сознание. У вас дома тоже есть эта одежда, вы тоже носите спортивный костюм, лыжные штаны. Это может случиться с каждым», - сказала Фариза Оспан. Она отметила, что когда организаторы рассказывали о выставке разным людям, половина из них говорила, что женщина сама виновата в произошедшем. «Вина лежит на женщине, она флиртует с мужчиной, заигрывает, может сама спровоцировать его», - проиллюстрировала вышеописанное мнение Оспан.
«Я считаю, что можно изменить сознание. Давайте читать статистику, историю, материалы. Приглашайте людей на эту выставку», - заключила Фариза Оспан.
Изначально арт-проект был задуман в 2013 году главой Центра по предотвращению сексуальных преступлений в Канзасском университете Джен Брокмэн и доктором Мэри А. Вьяндт-Йебер, руководителем программных инициатив по контролю над изнасилованиями при Университете Арканзаса. Инесса рассказала, что в последующем эту выставку создавали во многих университетах Америки, в Италии и Бельгии. В 2017 году выставку повторили, тогда Ишакву написала пост в Facebook и сказала, что «было бы здорово сделать такую же выставку в Алматы, в Казахстане». Алтынай Мусалимова откликнулась, позже к ним присоединилась Фариза Оспан.
Выставка продлится до 1 февраля, посетить ее можно каждый день с 9 утра до 9 вечера.
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