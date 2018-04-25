"В поисках лучшего образования": Лика Чекалова и Олег Муромцев

Первый выпуск видеопроекта
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Создатель общественного фонда "Комунитиплюс" Эльмира Карманова поговорила с группой российских новаторов в сфере образования о том, как изменяется отношение студентов к учебе, как процесс обучения становится более осознанным и каким будет образование будущего. Десять видеоинтервью стали циклом "В поисках лучшего образования", который выйдет на Vласти.

В первом выпуске разговор с Ликой Чекаловой, координатором Метаверситета (СПБ), руководителем проекта "Глобальная карта инноваторов в образовании" и Олегом Муромцевым, концепт-методистом Института Широкополосного образования.

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