"В поисках лучшего образования": Лика Чекалова и Олег Муромцев

Создатель общественного фонда "Комунитиплюс" Эльмира Карманова поговорила с группой российских новаторов в сфере образования о том, как изменяется отношение студентов к учебе, как процесс обучения становится более осознанным и каким будет образование будущего. Десять видеоинтервью стали циклом "В поисках лучшего образования", который выйдет на Vласти.