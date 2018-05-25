Телеобзор: Семейная «как бы» демократия

Казахстанские телеканалы уже давно пытаются ступить на стезю свах и соединять сердца молодых - желательно в прямом эфире. Первый канал «Евразия» уже может похвастаться успешным (и столь же скандальным) шоу «Қалаулым», а КТК в весеннем сезоне представил собственный проект: в реалити-шоу «Кел, келінім» будущих жен для своих сыновей выбирают их взыскательные матери. И пока одни зрители переживают за личное счастье своих виртуальных героев, другие от уважаемых экспертов узнают о том, как устроены их собственные семьи.

В конце минувшей недели в ток-шоу «Золотая середина» на «Хабаре» решили обсудить современную казахстанскую семью. Сторонников свободных отношений в студию не пригласили, а потому за 36 минут участникам без особого труда и сопротивления удалось сформулировать все традиционные представления об этом социальном институте. «Если изначально семья строится на принципах гражданского брака или брачного контракта - это уже, мне кажется, противоестественно самой любви», - авторитетно заявила, разводя руками, музыковед Дана Меирбекова. Молодые люди, присутствовавшие в студии в качестве зрителей, беззвучно похихикали, но в концовке ток-шоу в полном составе послушно встали и присоединились к группке, осуждающей всякое сожительство до брака. «Часто очень в старину камча в руках мужа была самым лучшим брачным контрактом, между прочим», - прокомментировал тему со своих патриархальных позиций ведущий программы Ильяс Аутов.

Но, как и следовало ожидать, что для Аутова хорошо, для других телевизионщиков - тема для расследования. На первой неделе мая телеканал «Астана» в очередном выпуске «Репортер представляет» разбирался, «почему мужья избивают жен». Вместо камчи в 20-минутном выпуске фигурировали кулаки, швабра и осколок стекла. «Но вы не давали поводов для ревности?», - осторожно интересуется у матери двоих детей корреспондент за кадром. Женщина отвечает отрицательно и добавляет, что с человеком, который поднимает руку еще и на детей, жить невозможно. «Когда эта программа готовилась к эфиру, нам позвонили сотрудники кризисного центра и сообщили, что Елена вновь вернулась к своему супругу», - озвучил автор сюжета эпилог печальной семейной истории. Айнаш Жаимбекову, инспектора подразделения по защите женщин от насилия, таким развитием событий уже не удивить: «Из десяти обращений где-то только трое доходят до суда, остальные пишут отказное заявление», - поясняет она.

Тем не менее не уменьшающийся градус насилия в отношении женщин, по мнению журналистов «Астаны», становится причиной увеличения количества разводов в стране. «Более 80% женщин являются инициаторами расторжения браков - они подают иски в суд», - сообщила телевизионщикам судья Гульжанат Рахметова. Счастливые люди с ток-шоу «Золотая середина» убеждены, что причина угрожающего числа разводов совсем в другом. Профессор университета, доктор юридических наук Бауржан Джандарбек грешит на беспечную молодость: «Я так думаю, надо разработать в этой сфере механизм национальной идеологии, потому что молодежь сама по себе… меня окружают мои студенты, мне не дадут соврать… они от своих родителей из отдаленных областей приехали сюда в Алматы учиться. То есть того контроля родительского, который был там, сейчас нет. Они почувствовали полную свободу, как бы демократию. Но демократия хороша там, где есть порядок». Студенты - жертвы «как бы демократии» - конечно, не дали соврать и наградили своего преподавателя одобряющими аплодисментами.

Ведущий ток-шоу с энтузиазмом поддержал мнение уважаемого юриста, указав на «современную вседозволенность». Он же с удовольствием припомнил негласный девиз всех домашних тиранов (выдав ее за «народную поговорку») «стерпится - слюбится» и объяснил, что раньше - в условиях отсутствия выбора и нежных взаимных чувств - люди все же «находили в друг друге те черты, которые их сближали» и «жили всю жизнь счастливо, имели много детей и внуков». Марат Сарсенбаев, режиссер и руководитель студии детского кино, и вовсе договорился до того, что супруги обязаны сохранять брак (каким бы он ни был), чтобы ненароком не травмировать детей фактом возможного развода. «Пусть боятся родители, чтобы потом дети не страдали», - заявил мужчина, сославшись на реальный случай детского суицида якобы на фоне развода.

Спустя пару дней после этого корреспонденты программы «Пока не поздно» на КТК пытались в присущей им манере разобраться в том, почему дети решаются на убийство собственных родителей. Едва ли здоровые отношения в семье побудили талдыкорганского школьника задушить мать во сне, а карагандинского жителя 8 марта забить мать до смерти утюгом. «Это совсем рядом, и хоть с кем может произойти. Никто не планирует вырастить монстра, никто! Так случается в силу целого ряда вдруг сложившихся обстоятельств», - только и смогла объяснить журналисту телеканала врач-психиатр Ирина Ленская.

На КТК особенно любят демонстрировать зрителям эти самые разные обстоятельства, а выпуски «Нашей правды» с Алексеем Шахматовым уже давно можно считать альманахом трагических семейных историй. Например, в середине апреля на телеканале показали выпуск, где главной героиней стала ВИЧ-инфицированная девушка, страстно желающая найти для своих малолетних детей достойных приемных родителей. В прошлом году КТК вроде бы нашел родных для воспитанника детского дома, однако те впоследствии не захотели иметь с ним ничего общего. Двумя годами ранее несчастная женщина под диктовку Шахматова писала в студии ток-шоу отказную на собственную дочь в пользу семейства, сидевшего на соседнем диване. В 2013 году члены неблагополучной семьи из Кентау, получившие от диванных экспертов в студии внушительную дозу порицания, пытались в отчаянии то ли перекусить, то ли перерезать себе вены на руках. А уж семейными драками в студии «Нашей правды» уже никого, право, не удивить. Как и попытками отечественных телевизионщиков поставить один на всех диагноз казахстанским семьям.