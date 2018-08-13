5 лиц недели: запрет на митинги, антирекорд тенге и нововведения в ЕНТ

На минувшей неделе активисты продолжали бороться за право на мирные митинги, тенге рекордно ослабел, а в школах теперь нельзя будет проводить пробные тестирования.

Активисты в Алматы

1 августа активисты Альнур Ильяшев, Дос Ильяшев и Марат Жиембаев подали 32 заявления о проведении митинга за реформу МВД в один из дней в период с 11 августа по 11 сентября. Митинг должен был пройти в сквере за кинотеатром «Сары Арка», поскольку это единственная площадка в городе, определенная маслихатом Алматы как место для проведения митингов и собраний. В прошедшую среду акимат отказал в проведении митинга 11 августа. Власти города объяснили свое решение ремонтными работами инженерных сетей.

«С 5 августа т.г. в сквере за кинотеатром «Сары Арка» ведутся работы по ремонту инженерных сетей. В связи с проведением ремонтных работ, а также на основании постановления акимата города Алматы от 6 августа №3/376, вам отказано в проведении митинга 11 августа т.г. с 9.00 до 18.00 часов в сквере за кинотеатром «Сары Арка», – говорится в постановлении акимата.

Позднее акимат Алматы прислал отказ на все 32 запроса о проведении митинга, объясняя свое решение ремонтными работами. В ответ активисты скорректировали запросы и повторно подали их на период 20 августа – 11 сентября. Они включили туда пункт с требованием предоставить альтернативную площадку для митинга. Вместе с этим активисты запросили у акимата копию постановления о запрете митинга, чтобы знать, кто его подписывал, как принималось решение по нему и т. д.

Национальная валюта

В прошлый четверг национальная валюта Казахстана установила очередной антирекорд последних двух лет, ослабев к доллару до значения в 353,53 тенге. Национальный банк объяснил падение тенге снижением цен на нефть и ужесточением санкций в отношении России.

«Поводом к ослаблению рубля стала информация о новом законопроекте сенаторов США об антироссийских санкциях, который предусматривает ограничения на финансирование государственного долга Российской Федерации и на сделки с имуществом ряда ведущих российских банков», – говорилось в сообщении Нацбанка.

В прошлую среду Вашингтон сообщил, что к концу августа введет новые санкции в отношении России, убедившись в том, что Москва применила нервно-паралитическое вещество для отравления бывшего российского двойного агента и его дочери в Великобритании.

Министерство образования и науки Республики Казахстан

На минувшей неделе вице-министр науки и образования Асхат Аймагамбетов представил будущие планы министерства в отношении образования в Казахстане. Так в следующем году планируется проведение цифровизации процесса приема документов у абитуриентов учебными заведениями. Теперь, по словам Аймагамбетова, все необходимые данные о будущем студенте возможно будет получить напрямую с информационных систем государственных органов. Таким образом, абитуриент сможет через интернет подать заявление на поступление в вуз. Вице-министр отметил, что такая же система будет вводиться и при записи на прохождение единого национального тестирования и комплексного тестирования, не давая возможности школам отсеивать слабоуспевающих выпускников.

На прошлой неделе решилась судьба заочного образования в Казахстане. Если ранее сообщалось, что начиная с 1 января 2019 года обучение в заочном отделении будет приостановлено, то в прошлый понедельник Асхат Аймагамбетов сообщил, что «part-time» обучение продолжит свое существование, но с определенными изменениями. «Мы видим, что институт «part-time» обучения нужен. Есть граждане, которые нуждаются в этом, потому что есть разные ситуации. Но этот институт будет изменен. Сейчас готовится соответствующая нормативно-правовая база. «Part-time» обучение будет, но с некоторыми корректировками. Первое, они обязательно будут изучать не 65%, а 100% от объема кредитов по соответствующей программе согласно государственному общеобязательному стандарту образования. Второе - мы будем использовать дистанционные технологии. Для этого нам нужно разработать специальную систему прокторинга», – рассказал вице-министр науки и образования. Все студенты, которые поступят в этом году или уже обучаются в заочном отделении продолжат обучаться по старой системе.

В то же время министр образования Ерлан Сагадиев рассказал о намерении министерства в очередной раз изменить проведение единого национального тестирования. В ходе заседания правительства было предложено объединить единое национальное тестирование и комплексное тестирование в будущем году, так как оба выполняют одинаковую функцию. Кроме того, министр образования отменил проведение пробных тестирований в школе, объясняя это тем, что ЕНТ является вступительным экзаменом в вуз, а школы должны помогать детям осваивать образовательную программу.

Генеральная прокуратура

На прошлой неделе стало известно, что Генпрокуратура прекратила уголовное дело в отношении трех подростков, участвовавших в изнасиловании мальчика в селе Абай Туркестанской области. В ведомстве объяснили это недостаточным возрастом подозреваемых.

«В соответствии с частью 2 статьи 15 уголовного кодекса Республики Казахстан ответственность за совершение сексуального насилия наступает с 14 лет. Из четверых подозреваемых такого возраста на момент совершения преступления достиг только один. Его действия квалифицированы по части 4 статьи 121 уголовного кодекса Республики Казахстан - насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего. В отношении остальных уголовное дело прекращено, в связи с недостижением 14-летнего возраста», – говорилось в сообщении Генпрокуратуры.

В конце марта этого года казахстанские СМИ сообщали о нескольких изнасилованиях семилетнего ребенка, которые могли совершить ученики старших классов в селе Абай Южно-Казахстанской области. Подробнее об обстоятельствах дела вы можете прочитать в этом материале.

Даурен Абаев, министр информации и коммуникации

В минувшую среду министр информации и коммуникации Даурен Абаев на своей странице в Facebook сообщил, что министерством подготовлены приказы, предусматривающие прекращение вещания в стране 88 иностранных каналов.

«На сегодня в Казахстане поставлено на учет 306 иностранных теле и радиоканалов. В целях регулирования их деятельности в начале года министерством были внесены поправки в законодательство, согласно которым, все иностранные телеканалы обязаны открыть свои представительства в Республике Казахстан», – сообщил Абаев.

Министр рассказал, что из 306 иностранных каналов только 219 выполнили поставленные перед ними требования, а по оставшимся 88 каналам были подготовлены приказы, предусматривающие прекращение их вещания на территории страны. В ближайшее время трансляции на территории республики прекратят такие каналы, как Bloomberg, Sky News, Fox News, CNBC, France 24, Киносоюз, Спас, MusicBox, Russian MusicBox, Ru TV, Дождь, Fashion TV, Russia Today TV и другие.