Как пандемия повлияла на медиа?

Редакторы и журналисты из трех стран обсуждают, как пандемия коронавируса изменила работу и жизнь их редакций.

Пандемия заставила медиа перестроить свою работу и сфокусироваться на освещении темы коронавируса. Что еще поменялось в работе медиа? Какие ошибки допускают журналисты? Какими СМИ будут после пандемии.

В дискуссии участвуют:

- Катерина Фомина, главный редактор русскоязычной Coda Story.

- Бектур Искендер, со-основатель Kloop.kg

- Лукпан Ахмедьяров, главный редактор «Уральской недели»

- Джамиля Маричева, независимый журналист

Модерирует встречу генеральный директор Vласти Вячеслав Абрамов.

4:15 – Как пандемия коронавируса повлияла на медиа и журналистов? Как изменились подходы к деятельности? Что пришлось пересмотреть?

14:41 – Насколько сложно работать медиа в Кыргызстане в условиях пандемии и кризиса?

25:23 – Как ведется работа медиа в Казахстане на региональном уровне?

32:00 – Как переживает пандемию новые медиа в Казахстане в условиях, когда основной фокус смещен на тему COVID-19? Как зафиксировать рост интереса к новым медиа? Есть ли возможности интеграции текущей повестки с основным направлениями новых медиа?

38:56 – В условиях, когда все независимые редакции работают 24/7 и следят за изменениями на протяжении нескольких месяцев, есть ли темы, идеи или проекты, которые еще не были реализованы СМИ, но необходимы для читателей, чтобы понимать, что происходит сегодня?

48:04 – Какие журналистские ошибки были допущены в период пандемии? Что не удалось сделать представителям медиа и что было сделано неправильно?

57:34 – Какие сложности будут в будущем? Что делать медиа, чтобы не потерять аудиторию, которая была достигнута благодаря текущей повестке, когда COVID-19 значительно увеличил рост интереса людей к СМИ и журналистике? Как выжить в условиях, когда рекламодатели все еще боятся темы короновируса?