«Койко-место». Выпуск седьмой: мифы о поднятии иммунитета

Этой осенью врачи с тревогой ожидают встречи сезонного гриппа и коронавиурсной инфекции, много говорится о поднятии иммунитета. Поэтому в седьмом выпуске подкаста «Койко-место» мы поговорили с кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры эпидемиологии, биостатистики и доказательной медицины Высшей школы общественного здравоохранения Рафаилем Кипшакбаевым омифах, связанных с иммунитетом.
Мы поговорили о том, когда стоит начать беспокоиться, как можно повысить иммунитет, передается ли он по наследству, почему иммуномодуляторы не работают, а очищение организма от шлаков элементарно опасно.