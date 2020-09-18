«Койко-место». Выпуск седьмой: мифы о поднятии иммунитета

Этой осенью врачи с тревогой ожидают встречи сезонного гриппа и коронавиурсной инфекции, много говорится о поднятии иммунитета. Поэтому в седьмом выпуске подкаста «Койко-место» мы поговорили с кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры эпидемиологии, биостатистики и доказательной медицины Высшей школы общественного здравоохранения Рафаилем Кипшакбаевым омифах, связанных с иммунитетом.

Мы поговорили о том, когда стоит начать беспокоиться, как можно повысить иммунитет, передается ли он по наследству, почему иммуномодуляторы не работают, а очищение организма от шлаков элементарно опасно.

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Таймкод:

00.50. Как понять, что у человека проблемы с иммунитетом

02.20. Может ли иммунитет передаваться по наследству

04.00. Аллергия, аутоиммунные заболевания и иммунитет

05.20. Работают ли иммуномодуляторы

10.30. Чем опасно очищение от шлаков

12.50. Как повысить иммунитет

17.00. Жирная пища

20.00. Снижают ли прививки иммунитет

21.20. Биодобавки

24.40. Противовирусные препараты

27.12. Омега-3 (рыбий жир)

30.50. Комбинация ковид-19+грипп. Вакцинация