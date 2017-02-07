Демократизация нашла студентов

В середине прошлой недели стало известно, что в алматинском Дворце студентов имени У. Жолдасбекова состоится встреча депутатов мажилиса с преподавателями и студентами университетов и колледжей, представителями научной и творческой интеллигенции, в рамках которой парламентарии должны были обсудить послание президента. Итог: заодно «обсудили» обращение о перераспределении полномочий; молодежь «Нур-Отана» не выпускала студентов из зала; корреспондента Vласти, напротив, выпустили. Только вопреки его воле.

Встреча мажилисменов со студентами должна была стать настолько интересной и важной, насколько только могут быть интересны и важны казенные мероприятия по поводу уже опубликованных документов. Ведь, как бы там ни было, и обращение, и послание – затронули важные темы. В конце концов, не каждый день в Казахстане на высшем уровне говорят о расширении полномочий законодателей и демократизации. Чего уж говорить о киберщите.

Поэтому я, зайдя во дворец и позябнув в холодном коридоре, начал высматривать молодых людей, которые готовы говорить. Первые двое напрочь отказались представляться и разговаривать под запись, но в частной беседе четко и, кажется, вполне искренне дали понять: они, будучи студентами-технарями, действительно заинтересованы и хотят больше узнать о модернизации страны. Кроме того, ребята заверили, что пришли во Дворец студентов добровольно. Но это они сказали после небольшого замешательства и уклончивых улыбок, поэтому меня, как лермонтовского демона, «сомненье тайное темнило».

Чтобы развеять все это дело, я пошел в главный зал, где и должны были выступить парламентарии. Сейчас главная задача – понять, каким образом здесь соберут ожидаемые полторы тысячи. Но прежде, чем найти ответственных – со стороны КазНУ или «Нур Отана» – удалось поговорить с представительницей студенческого деканата. Она сказала, что послание и обращение не читала, поэтому и «пришла сюда послушать». По ее словам, деканат активно занялся со-организацией встречи депутатов мажилиса и студентов. «У нас (в КазНУ – V) есть девять организаций, каждая из которых занимается своей сферой. Есть, допустим, научно-студенческое общество, которое занимается только наукой. Я состою в студенческом деканате. Мы организовываем, управляем всеми организациями факультета. У нас все организации пришли. Где-то 90 человек, где-то 60. Послание, к сожалению, я не читала, вот пришла сюда послушать», - сказала она.

Справа от сцены стояли люди с бумагами в руках; они-то должны знать точные цифры. Сергей Наговицын из пресс-службы городского филиала партии «Нур Отан» на вопрос, какие университеты должны здесь быть и как собирали студентов, ответил: «Представители городских университетов все практически должны быть… Сейчас уточню», - сказал он и пошел уточнять. Руководитель пресс-службы КазНУ Гуль Баяндина, когда я обратился к ней с тем же вопросом, что и к Наговицину, ответила, что организацией мероприятия занималась партия. Вернулся Наговицын, сказав, что он «не уточнил». «КазНу же занимался этим?», - обратился он к Баяндиной, которая ответила: «Чем?». Сергей сказал, что он говорит об университетах, студентах и их сборе. Баяндина парировала: «Давайте этот момент лучше уточним».

Погодя, когда зал уже прилично заполнился студентами, ко мне подошла Асель Бектембаева, заведующая сектором алматинского филиала партии «Нур-Отан» по учету и статистике. «АУЭС, Жургенова, колледж народных промыслов, КазНТУ, электромеханический колледж и со всех школ нашего района к нам пришли. 1500 человек ожидаем», - сказала Бектембаева. Отвечая на вопрос по поводу того, добровольно ли здесь собираются студенты, она сказала: «Да, да, добровольно!».

Начали собираться партийные и университетские бонзы – ректор КазНУ Галымкар Мутанов, декан местного юридического факультета Даулет Байдельдинов и, наконец, основные выступающие – депутаты нижней палаты парламента Гульмира Исимбаева и Бекболат Тлеухан. Декан юрфака согласился поговорить с прессой, и прокомментировал обращение и послание президента. По его мнению, перераспределение полномочий, анонсированное Нурсултаном Назарбаевым, заключается в том, что больше возможностей будет не только у правительства и парламента, но и у других «хозяйственных субъектов», например, у университетов.

«Глава государства видит демократизацию в форме передачи части своих полномочий парламенту и правительству. Я же думаю, что эта идея у него шире. Он думает о проведении демократизации путем передачи власти не только от президента парламенту и правительству, но и путем передачи власти от правительства министерствам и ведомствам, от министерств и ведомств – хозяйствующим субъектам. Например, университетам. Чтобы каждый университет тоже был самостоятельным в своей деятельности», - сказал Байдельдинов. На мой вопрос, готовы ли сами университеты к расширению своих полномочий, он ответил, что, да, готовы. «Ну конечно! Вернее… Неправильный вопрос! Университет уже делает инновационные формы хозяйствования, и существующее законодательство во многих моментах тормозит этот процесс», - добавил декан юрфака КазНУ.

Наконец, начались выступления. У выходов – два по бокам от сцены и два напротив – выстроились какие-то молодые люди. Пара девушек, но в основном – парни. Первая с докладом по поводу послания президента выступила заместитель председателя мажилиса Гульмира Исимбаева. Она особенно отметила связь между посланием и образованием студентов: «Президент в послании очень подробно рассмотрел вопросы сферы образования. Потому, что это самая главная особенность основного программного документа – создание информационного общества в развитых инновационных технологиях, одна из основных целей на пути формирования интеллектуальной нации…».

Тем временем к боковому выходу направилась студентка, которую, стоящая у дверей девушка, не выпускала, схватив за руку.

«…доказательством тому, - продолжала речь Исимбаева – служат приоритетные ценности образования в вопросах развития общества…»

Студентка, рвавшаяся прочь, добилась своей цели, буквально вырвавшись из рук девушки-охранника. Я решил поинтересоваться, почему студентке не дали спокойно выйти. Мне ответили, что дверь – справа от сцены – предназначена для «VIP, депутатов». Зато, как мне объяснили, основные входы, что прямо от сцены, годятся для всех.

Встав ближе к главному входу/выходу, я продолжил слушать речь Исимбаевой и смотреть на студентов, многие из которых либо дремали, либо лежали вразвалку.

«На примере «Ускоренной технологической модернизации экономики» рассказаны механизмы информационных технологий в системе образования, а по приоритетности с «Улучшением качества человеческого капитала», в первую очередь, должна измениться роль системы образования…», - говорила вице-спикер мажилиса.

В то же время двух студенток, поднявшихся со своего ряда, тут же осадил молодой мужчина в костюме. Студентки сели. Исимбаева продолжала:

«Наша задача – превратить новую модель образования в центральное звено для экономического роста, – именно так указаны инициативы в сфере образования главой государства с учетом современных требований».

Меня же больше интересовали требования ребят, которые все чаще останавливали студентов, которые шли к выходу. Я спросил у Айгерим, другой сотрудницы пресс-службы КазНУ, почему студентов не пускают, но она сначала только пожала плечами. Тогда я сам направился к выходу, чтобы поговорить со студенткой, которая все-таки прорвалась. Она сказала мне, что у нее (поэтому-то опущу имя) диарея.

- Тебя выпустили только после того, как ты назвала причины? - спросил я.

- Да, - ответила студентка

- А изначально не выпускали? Только после этого выпустили?

- Ну! – сказала студентка и побежала.

Вскоре в коридор вышла и представитель пресс-службы КазНУ Айгерим. Я вновь обратился к ней:

- Можете прокомментировать, что студентов не выпускают? Для записи?

- Нет, не хочу.

- Почему? В чем проблема? Вы ведь объясняете позицию университета…

- Ну, - вдохнула-выдохнула она, - студенты сейчас все сидят, чтобы услышать разъяснение по определенным, по самым важным и приоритетным направлениям послания. И по обращению президента по вопросам перераспределения власти между ветвями… власти.

- Да, и их, пока на сцене говорят о демократизации и модернизации, в то же время не выпускают? Недавно девушку схватили за руку около бокового выхода.

- Я такого не видела…

- Да не выпускали же!

- Ну, понимаете, это просто неэтично, когда… хождение по залу, поэтому.

- А вам не кажется, что, может быть, как раз таки студентов надо приучать к нормальным конкурентным условиям? То есть, например, если выступающий говорит скучно – студенты и уходят.

- Я не думаю, что им неинтересно. Им должно быть интересно. Потому что, это же часть государственной политики.

Когда я вернулся в зал, с речью выступал депутат Бекболат Тлеухан. В пресс-релизе «Нур-Отана» сказано, что Тлеухан, состоящий в парламентском комитете по социально-культурному развитию, в основном «сделал акцент на том, что студентам и молодежи сегодня, как никогда важно принять активное участие в обсуждении новых реформ по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти». Когда Тлеухан закончил свое выступление, я понял, что, если будет возможность, я задам парламентариям два вопроса: во-первых, считают ли они, что действующий парламент способен перенять часть полномочий; во-вторых, меня интересовало, знают ли депутаты, что, пока они говорят о демократизации и модернизации, студентам преграждают путь к выходу?

Объявили «свободный микрофон». Я пошел к женщине, которая, как мне показалось, отвечает за допуск к микрофону. По пути меня, схватив за руку, одернули те самые стражи главного выхода (они, чуть позже, назвались нуротановцами); сославшись на то, что я журналист и мой локоть им незачем, я вырвался и пошел к женщине. Она представилась сотрудницей акимата, но имя почему-то называть не стала.

- А какие у вас вопросы? – спросила она.

- Ну, например, я хотел бы узнать, готов ли нынешний парламент взять на себя часть обязательств по перераспределению…

- Хорошо, все, поняла! Вы, пожалуйста, здесь посидите.

- Кстати, вы видели, как меня за руку схватили? Как, по-вашему, насколько это соответствует речам о модернизации?

- Конечно! Это ненормально так. Но вы подождите микрофон.

Я начал ждать микрофон; к нему подходили представители старшего поколения; студенты, пока я ждал, к нему не подходили. Потом, наконец, ко мне обратился молодой – лет восемнадцать – парень: «Идемте к микрофону, вы же вопрос хотели». Он повел меня к выходу, но я решил, что, видимо, так надо и мы придем к микрофону обходными путями. Но, едва мы вышли в коридор, дверь закрылась, а мой проводник, сложив руки перед собой, перегородил мне путь в зал. «Мне сказали, что вы должны уйти», - сказал он мне. Я поинтересовался, почему так? «Я не знаю», - ответил он.