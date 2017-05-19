Парламентские выборы в июне станут первым тестом для нового президента Франции
Макрон. Начало
Фото RFI

Данара Исметова, обозреватель, Париж, специально для Vласти

После предвыборного периода, прорыва бывшего министра экономики и последующих насыщенных дебатов в ожидании второго тура французская политическая жизнь почти готова вернуться в привычное русло. Но перед тем как новый аппарат начнёт работать, 11 и 18 июня во Франции должны пройти выборы в парламент. Их исход может как укрепить позиции нового президента, так и значительно ослабить их.

Через десять дней после выборов французская повседневная жизнь всё ещё хранит их отпечаток. Обсуждения дома и на работе не прекращаются, с экрана всё так же говорят о политике. На улице стенды с увеличенными вдвое обложками журналов вынесены наружу и установлены напротив газетных киосков, чтобы привлечь внимание потенциальных читателей. С каждого второго стенда смотрит Эммануэль Макрон. Новый президент - новая звезда, от которой ждут красивых обещаний и плодотворной работы и которой нужно будет доказать способность оправдать оказанное доверие.

На одной из часто встречающихся фотографий он поднимает руки вверх. Сопровождающая надпись гласит: «Он выиграл своё пари!». На другой - взгляд нового президента, за которого 7 мая проголосовали 66% избирателей, сосредоточен: «А теперь начинаются сложности» - заявляет обложка.

Следующий тур президентских выборов

Обложка не врёт. Во Франции быть избранным на пост президента - лишь половина дела. Чтобы действительно эффективно управлять страной в соответсвии со своей программой и не встречать сопротивления при принятии каждого нового закона, любой новоиспеченный французский президент надеется собрать парламентское большинство. Это значит, что большая часть из 577 депутатов французской Национальной Ассамблеи ему благосклонны. Избрание большинства депутатов из числа его однопартийцев или членов дружественных объединений - это почти что плебисцит для президента и, во всяком случае, обещание уверенного начала президентского срока.

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Данара Исметова
Данара Исметова

Независимый репортер и обозреватель

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