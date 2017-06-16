Как Франция не покорилась «непокорным»

В первом туре выборов в национальное собрание, нижнюю палату французского парламента, движение «Непокорная Франция» не смогло повторить успех своего представителя Жан-Люка Меланшона. На прошедших президентских выборах за него проголосовало около 20% избирателей. С 11% голосов на парламентских выборах Жан-Люк Меланшон не сможет ни стать премьер-министром, как он того хотел, ни обеспечить своему движению значительного веса в парламенте. Несмотря на это, с прошлого года его движение стало феноменом гражданской инициативы в регионах. Репортаж из Марселя, сердца «Непокорной Франции».

Улица Армейская, дом 22, город Марсель. В четвёртом округе приморского города штаб гражданского движения «Непокорная Франция» открыт с 11 утра.

С улицы не заметить его довольно сложно: снаружи дверь и окна штаба полностью обклеены фотографиями их представителя Жана-Люка Меланшона. Бывший кандидат в президенты, а теперь кандидат в депутаты от «Непокорной Франции», смотрит с афиш доброжелательно и уверенно. Для активистов движения он именно представитель - не шеф, и не лидер. «Непокорные» по всей Франции гордятся отсутствием партийной иерархии в своих рядах.

«У нас народное движение, - говорит 56-летний Франк, бывший социальный работник. Его рубашка щедро украшена узорами, а с кроссовок улыбаются неонового цвета шнурки. Он родился во Франции, жил в Канаде и Марокко. Около пятнадцати лет назад он вернулся на родину и обосновался в Марселе. После года, проведённого в Касабланке, расставаться с морем совсем не хотелось.

«Мы активисты. Мы не следуем за каким-то символическим шефом, что-то там фабрикуя между делом. Сердце нашего движения в наших активистах. Это основа движения», - говорит Франк.

А собираются «непокорные» вот в таких штабах: 30 квадратных метров служат для совместных обсуждений программы, планирования акций, а также как склад для листовок и афиш. Здесь же забежавший на огонёк прохожий сможет задать любые вопросы по их программе «Общее будущее».

О Жан-Люке Меланшоне Франк говорит с уважением, даже с восторгом. Этот образованный политик с неоспоримыми ораторскими качествами, как описывает его Франк, «единственный, кто по-настоящему представляет левые идеи» сегодня во Франции. Через два дня после второго тура президентских выборов Меланшон объявил, что будет баллотироваться в депутаты именно от того избирательного округа Марселя, к которому относится Франк.

«То, что Жан-Люк выбрал именно наш город, для нас, жителей города, большая честь. Это для нас очень важно, - говорит активист, подчёркивая однако, что в парламенте решаются вопросы республиканского, а не местного масштаба. - Это растормошит других марсельских кандидатов в Национальное собрание и, в первую очередь, освободит город от всяких политических делишек. В этом городе уже давно нет ни правых, ни левых, есть только те, кто хочет отхватить свой кусок пирога. Знаете, Марсель - богатый город, но его жители бедны».

По мнению Франка, кандидаты от правых «Республиканцев» и от социалистической партии мечтают заполучить депутатское кресло, лишь, чтобы затем легче отхватить мэрию. Они, естественно, не оценили решение Меланшона составить им конкуренцию. Он, по их мнению, очень плохо знает Марсель.

Защитить планету и переписать Конституцию

В этот день после обеда «непокорные» обосновались на маленькой зелёной площади в центре города, более известной как «Равнина». Под палаткой разложены брошюры, на заборе, в пяти метрах от стенда, растянута афиша с Меланшоном: привлекать внимание прохожих нужно издалека. Лагерь расположился здесь часов на семь: большую часть этого времени активисты будут по очереди отвечать на вопросы прохожих о программе. Затем тут же они покажут документальный фильм о государственных долгах.

Установив палатку, Гюго опускается на скамью в тени. Ему 26 лет. Он примкнул к движению в ноябре прошлого года: «Я вступил в движение, когда почувствовал надежду, - и уточняет. Когда по-настоящему ознакомился с программой. Как и многие молодые, Гюго по достоинству оценил обещание Меланшона перестать использовать ядерное топливо в стране к 2050 году и под контролем государства перейти на широкое использование возобновляемых ресурсов. «Непокорные» верят, что это не только необходимо для окружающей среды, но и поможет Франции создать новые рабочие места.

Гюго был в восторге от предвыборной кампании «Непокорной Франции»: «В этой кампании было много надежды, позитива. Я завязал новые знакомства, стал свидетелем воплощения в жизнь множества инициатив. Всё будто кипело! Идеи кипели - такие разные… Люди сами что-то предпринимали. Все были настолько увлечены. Это была изобретательная, вдохновлённая, полная надежды кампания ».

«Я никогда не была фанаткой Меланшона, - Маэль приходит на «Равнину» позже остальных и сразу навешивает на себя картонную афишу. Её задача - привлечь людей на предстоящий показ фильма. - Но в этом году его предвыборная кампания от имени гражданского движения «Непокорная Франция» и программа были потрясающими. У него есть хорошие мысли, а программа предлагает что-то новое… Я примкнула скорее к его предложениям, чем к самому господину Меланшону. Если бы у другого кандидата были бы такие же идеи, мне бы они тоже понравились. Но именно он нашёл силу и энергию подумать о другом способе управлять страной - через гражданские движения».

По работе, будучи ассистентом продюсера документального фильма «Операция Корреа», Маэль три раза посещала Эквадор и даже общалась с президентом страны: «Я начала внимать Меланшону, потому что он во многом черпал вдохновение у Эквадора. Побывав там, мы со съёмочной группой увидели своими глазами плоды того, что они называют гражданской революцией». Новая Конституция вступила в силу в Эквадоре в 2008 году.

Вот и один из важных пунктов программы «Непокорной Франции» - переписать Конституцию Франции. Именно он увлёк Маэль, которая, правда, не знает, останется ли она в движении после второго тура выборов в парламент: «Я просто не знаю, что там нужно будет делать, когда выборы кончатся».

Неудавшийся реванш

Жан-Люк Меланшон стал терять поддержку своих избирателей почти сразу после объявления результатов первого тура президентских выборов. Узнав о поражении, он отказался призвать французов, отдавших ему голос, проголосовать за Эммануэля Макрона. Ввиду угрозы прихода к власти ультраправых многие ждали от него этого политического жеста.

Решив во что бы то ни стало взять реванш победой на парламентских выборах, Жан-Люк Меланшон выдвинул свою кандидатуру на место депутата от Марселя. Символический выбор, так как четверть населения солнечного города хотела видеть его президентом. Ради этого он не постеснялся отодвинуть в сторону изначального кандидата и одного из создателей движения «непокорных» в Марселе. Невысокого роста учитель, выросший в Марселе, не покинул движение, но говорит о лидере движения разочарованно: «Он хочет быть повсюду». Активист боится, что «Непокорная Франция» скоро превратится в обычную политическую партию, где каждый думает только о себе.

В первом туре выборов в Национальное собрание проголосовал лишь каждый второй француз. За почти 60 лет во Франции не видели такую колоссальную неявку на выборы. Впрочем, выборы в законодательный орган всегда пользовались меньшей популярностью, чем президентские. Партия действующего президента Эммануэля Макрона вышла из них победительницей. Нужно ещё дождаться второго тура, но прогнозы уже обещают молодому президенту парламентское большинство. Желанию Жан-Люка Меланшона возглавить правительство не суждено сбыться в этом году. Движение получило 11% голосов избирателей, что позволит лишь 15-ти «непокорным» депутатам занять места в Национальном собрании.