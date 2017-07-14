Избиратели ждут от Макрона действий

Первые два месяца Эммануэля Макрона в качестве президента Франции можно назвать показательными. Он, как и обещал, заметно обновил состав правительства и парламента, а также сумел показать себя деятельным на международной арене. Теперь французы ждут от него конкретных действий. Беседа в Страсбурге с предпринимательницей, поддержавшей нового президента как на президентских, так и парламентских выборах.

Ассату Диало вбегает в ресторан к шести, где-то за час до его открытия. Она возвращается к машине около пяти раз: все продукты сразу не перенесёшь. «Когда я только начинала, мой рабочий день длился около 15 часов», - рассказывает владелица ресторана «Маленькая Африка», открывшего свои двери в Страсбурге три года назад.

Ассату улыбается, то и дело убирая с лица длинные мелко заплетенные косички. С первого взгляда ей вовсе не дашь её 58 лет: «С утра я закупалась, чтобы открыть ресторан в полдень. После обеда снова отправлялась за покупками на рынок и возвращалась к вечернему открытию в 7 часов. Сейчас мы принимаем только по вечерам».

«Маленькая Африка» - не единственное заведение на берегу Иля, реки, точно огибающей центр Страсбурга и впадающей в Рейн. Окна ресторана выходят на набережную и приставшие к ней баржи. В теплое время, особенно к вечеру, эти бары на воде и их береговые террасы полны посетителей. Хозяйка ресторана выбрала это людное место неспроста. С одной стороны, посетителям баров рукой подать, если захочется попробовать африканской кухни. С другой - вид из окна напоминает владелице студенческие годы в Париже.