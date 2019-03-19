Нурсултан Назарбаев. Краткая биография

За несколько недель до 30-летия во главе Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Vласть напоминает краткую биографию первого президента страны.

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Алматинской области в семье Абиша и Альжан, которые работали в сфере сельского хозяйства. Происходит из рода шапрашты старшего жуза.

В 1960 году окончил ПТУ в городе Днепродзержинск, в 1967-м – ВТУЗ при Карагандинском меткомбинате. Трудовую деятельность начинал в 1960 рабочим стройуправления треста «Казметаллургстрой» в Темиртау, работал чугунщиком разливочных машин, горновым доменной печи на Карагандинском металлургическом заводе, был диспетчером, газовщиком доменного цеха.

Партийную деятельность начал в 1969 году, до 1984 года был секретарь парткома Карагандинского металлургического комбината, секретарем Карагандинского обкома партии, секретарем Центрального Комитета Компартии Казахстана. В 1984 году стал председателем Совета Министром Казахской ССР, а в 1989 году - первым секретарем Центрального Комитета Компартии Казахстана. Народный депутат СССР с 1989 по 1992 год, одновременно с этим в 1990 году председатель Верховного Совета Казахской ССР.

Назарбаев был избран президентом Казахской ССР Верховным Советом в апреле 1990 года, а 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента республики, в ходе которых Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей. В 1995 году в результате состоявшегося референдума президентские полномочия Назарбаева были продлены до 2000 года, но 10 января 1999 года состоялись выборы, на которых он набрал 79,78% голосов избирателей. Переизбирался в 2005, 2006 и 2015 годах. В июне 2010 года за Назарбаевым официально был закреплен статус первого президента Республики Казахстан — Лидера Нации.