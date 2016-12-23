Гид по выходным

Vласть предлагает читателям самые интересные культурные события на грядущие выходные. Что посмотреть, куда пойти, как хорошо и с умом провести свободное время в Алматы и Астане расскажет Данияр Молдабеков.

Выставки и музеи

Работы современных казахстанских художников, как старых-добрых, так и дерзновенно-новых, выставили в КБТУ на прошлой неделе. В субботу после обеда бывший дом правительства опустеет: выставка Post/Начало закончится. Так что есть небольшой шанс успеть. Потом, на исходе года, ничего подобного увидеть будет уже нельзя. На выставке представлены работы Сауле Сулейменовой, Куаныша Базаргалиева, четы Воробьевых, Зои Фальковой, Алины Бейсеновой, Сабины Куангалиевой, Жанары Каримовой и других.

Накануне в Алматы открылся Музей города. Его коллекции, как сообщает сайт городского акимата, «насчитывают около 40 тысяч экспонатов, среди которых произведения изобразительного искусства, уникальные собрания казахской этнографии, коллекции предметов быта различных эпох и культур, нумизматики и другого». Экспозиция состоит из 11 залов, но, кроме этого, ценно и само здание музея. Оно было построено в 1982 году по проекту Поля Гурдэ.

В «Кубе» Villa Boutiques & Restaurants выставлены работы известного казахстанского фотографа Владимира Бабкина. То, что есть на выставке, сработано в жанре смешанной техники. «В этом и есть кардинальное отличие этой моей выставки от предыдущих. Раньше я выставлял просто фотографии, а сейчас – смешанная техника, фотографии и живопись. Таким образом, я хотел придать своим работам уникальность», - сказал фотохудожник. Получились ли работы уникальными или нет, можно узнать до 14 января, когда выставка закроется. На выставке можно что-нибудь купить. Минимальная цена работ, выставленных в «Кубе», составляет 80 тысяч тенге. Максимальная – 4 тысячи долларов. Но можно немного поторговаться.

Кино и театр

На Земле не все в порядке. Сирийский и украинский конфликты так и не разрешились; казахстанцев сажают за решетку непонятно за что; животные в зоопарке Алматы умирают; державы бряцают оружием; Коби Брайант закончил карьеру в NBA. Наверняка каждому можно найти, чем дополнить этот список. А потом загрустить. Но лучше сходить в кино. Там вас отправят в космос. Премьера фильма Мортена Тильдума (он знаком зрителям по «Игре в имитацию») «Пассажиры» в Казахстане состоялась в четверг, 22 декабря. Так что можно успеть как раз к премьерному уикенду фильма. Какая в нем завязка? Космический корабль «Авалон» уносит пять тысяч пассажиров к звездам, к новой планете – «Родная обитель 2».

Театральный сезон как раз в разгаре, но спектаклей до января в репертуаре театров почти нет. У жителей Астаны есть хорошая замена - в Kinopark 8 3D (Сары-Арка) в субботу на большом экране покажут спектакль «Комедиант». Главную роль звезды мюзик-холла, цепляющегося за (свою) уходящую эпоху, играет Кеннет Бранна – выдающийся британский кино и театральный актер и режиссер.

Также стоит отметить первый спин-офф «Звездных войн» – «Изгой-один». Да, этот фильм вышел в наш прокат 15 декабря, но все ли успели его посмотреть?

Наверняка немногие видели спектакль «Лавина» по пьесе современного турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу. Весь мир, кажется, уже оценил этот спектакль. Алматинская премьера истории горной деревушки, чьи жители, опасаясь схода лавин, молчат по девять месяцев, состоится в субботу в театре «Жас Сахна». Завязка: незадолго до конца молчаливого сезона, у молодой женщины начинаются схватки. Начало (спектакля, не схваток) в 19.00.

В материале использованы фото Асета Мамыраимова, с сайта акимата города Алматы и Afisha.kz