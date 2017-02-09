Гид по выходным: стимпанк в театре, исламская каллиграфия и современное искусство

Vласть предлагает читателям самые интересные культурные события на грядущие выходные. Что посмотреть, куда пойти, как хорошо и с умом провести свободное время в Алматы и Астане рассказывает Данияр Молдабеков.

В Алматы набрал обороты фестиваль «Откровение». На этих выходных в его программе значится танцевальный спектакль «Ne me quitte pas» («Не покидай меня») ереванского инклюзивного театра «NCA.Small Theatre». Спектакль вдохновлен знаменитой песней Жака Бреля, которую перепели едва ли не все популярные певцы новейшей истории – от Нины Симон и Эдит Пиаф, до Мадонны и Стинга. Но если песня Бреля хорошо известна, то «NCA.Small Theatre» - молодой коллектив, созданный в 2014 году; это первая инклюзивная танцевальная трупа Армении, алматинцам, конечно, толком еще незнакомая. Начало в субботу в 19.00.

С 6 до 15 февраля в Астане будет открыта выставка современного искусства, организованная проектом Academy of Ambitious Artist, на которой можно будет посмотреть работы художников из самых разных стран: Германия, Нидерланды, Гаити, Индия, Словения и т.д. Тема выставки – «Глобализация развития культуры и искусства между странами — 2017»; довольно интересно в контексте все более уверенно шагающей по миру ксенофобии.

Стимпанк – направление научной фантастики, привычное в литературе и кино, но в Алматы за него взялся театр «Свой». Спектакль «Верна», это коктейль из разных стимпанковых произведений, главный ингредиент которого – рассказ мастера жанра Джека Финнея «О пропавших без вести». Играть в постановке будут выпускники актерской студии тетра, начнут в 18.00.

Целый месяц – с 28 января по 28 февраля – в Алматы выставят работы студии Асылбека Арынбасарова, который расписал многие мечети по всему Казахстану. Исламская каллиграфия, как известно, один из сложнейших жанров изобразительного искусства. Ей восторгался известный перфекционист Пабло Пикассо, а на афишах, рекламирующих выставку Арынбасарова, говорится, что художник обучался у лучших мастеров Востока...

В фильме «Джон Уик» герой Киану Ривза – мастеровитый, скажем так, киллер – хочет отойти от дел, но месть заставляет его вернуться к убийствам. В продолжение знаменитого боевика (премьера в четверг, 9 февраля) покажут, как Уика вновь выводят из душевного равновесия; на этот раз – в Риме.

С 8 февраля в широкий прокат вышел фильм Бена Янгера «Пазманский дьявол», байопик о знаменитом чемпионе по боксу Винне Пациенце, который, попав в аварию, все же нашел в себе силы вернуться на ринг. Роль боксера исполняет Майлз Теллер, звезда «Одержимости» и «Парней со стволами»; один из продюсеров спортивной драмы – Мартин Скорсезе, снявший в свое время эталонный для жанра (да и для всего кинематографа, чего уж там) фильм «Бешенный бык».

В материале использованы фото с сайтов Otkrovenie.kz, ticketon.kz, «Российской газеты», pioner-cinema.ru, а также картина Юрия Пименова «Женщина в гамаке».