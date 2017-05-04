Гид по выходным: премьера мюзикла «Cinderella», «Стражи Галактики 2» выходят в прокат

Vласть предлагает читателям самые интересные культурные события на ближайший уик-энд. Как провести свободное время в Алматы и Астане, рассказывает Данияр Молдабеков.

Мюзикл «Cinderella», поставленный по знаменитой западноевропейской сказке, покажут 5, 6, 7 и 10 мая в алматинском Дворце школьников. Авторы мюзикла – Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн – стали лауреатами 35 премий Тони (в том числе за мюзикл «Cinderella»), 16 премий Оскар, 2 Пулитцеровских премий, 2 премий Грэмми и 2 премий Эмми. Шоу, организованное Kazakhstan English Language Theater (KELT), при поддержке акимата Медеуского района, партии «Нур Отан» и «Дворца Школьников», покажут на английском языке, но будут также казахские и русские субтитры. Во все дни, кроме 7 мая, когда мюзикл начнется в 15.00, начало заявлено на 19.30.





Ерлан Кокеев и группа «К-7» отпразднуют 6 мая, в субботу, 25-летний юбилей творческой деятельности в столичном концертном зале «Астана». Концерт, названный в честь главного хита Кокеева «Танец под дождем», начнется в 19.30. Помимо известных песен, на концерте, как обещают афиши, прозвучит и новая музыка.

5 мая 2017 года в 16.00 в Центральном выставочном зале Государственного музея искусств им. А. Кастеева откроется выставка авторской фотографии известного грузинского фото-кинодокументалиста Юрия Мечитова «Грузия. Двойные страницы». Выставка, которая продлится до 12 мая, «предстает в формате символического фотоальбома, на каждом развороте которого по две соединенные фотографии. Язык черно-белой фотографии – лаконичной и выразительной одновременно, является главным инструментом мастера, который выступает внимательным наблюдателем и тонким психологом», - поясняют организаторы.

С 5 по 30 мая в Астане будет работать выставка «Мелодия» известного скульптора, члена Союза художников Казахстана Вагифа Рахмана. Место – галерея «Жас Санат». Рахман с 1964 по 2006 годы поучаствовал в 110 выставках, как на родине, так и за рубежом. Член Общества скульпторов Канады с 1998 года.

Творческое объединение Cloud 9 с 6 по 9 мая представит фестиваль городского досуга — очередной Almaty Pop-up Store. В этом году, по словам организаторов, фестиваль будет насыщеннее: больше музыкальных выступлений, общественных обсуждений и мастер классов. Кроме того, там будет несколько специализированных площадок: Fashion (Мода), Entertainment (Развлечения), Food (Еда), Beauty (Красота), Pop-Up Редакции (городские СМИ).

Потенциально интересный фильм (но с затасканным и ничего не говорящим названием) «Однажды в Германии» выходит в казахстанский прокат 4 мая. «Однажды в Германии» - трагикомедия на фоне окончания войны в Европе, когда шестеро друзей, избежав нацисткого кошмара, надеются эмигрировать в США; но главного героя (Мориц Бляйбтрой, наверное, одна из главных звезд современного немецкого кино: «Достучаться до небес», «Беги, Лола, Беги») подозревают в сотрудничестве с нацистами…

Также с 4 мая в отечественном прокате фантастический боевик Джемса Ганна «Стражи галактики 2». Землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый здоровяк Дракс, наемница Гамора, живое дерево Грут и, конечно, говорящий енот - все на месте.

Фото Жанары Каримовой, с сайтов youtube, Associated Press, TBO.com, sxodim.com, kinopoisk.ru