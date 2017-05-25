Гид по выходным: «места преступлений», вещи саудовского короля, новые «Пираты Карибского моря»

Vласть предлагает читателям самые интересные культурные события на грядущие выходные. Что посмотреть, куда пойти, как хорошо и с умом провести свободное время в Алматы и Астане рассказывает Данияр Молдабеков.

Творческое объединение «Нетеатр» при поддержке Немецкого театра покажет 27 мая спектакль «День, когда Дэн дал дуба». Автором пьесы является швед Расмус Линдберг – современный и довольно популярный на родине и в Европе драматург, чье творчество отличают черный юмор, увлечение темами философии и смерти. Начало спектакля в 19.30. Место – Almaty Towers.





В столице стартовал фестиваль искусств «Астана кештері». Мероприятие носит благотворительный характер, его цель – приобщить как можно больше людей к классической музыке, поэтому вход на все концерты бесплатный. В ближайшие выходные, пожалуй, в первую очередь стоит обратить внимание на вечер органной музыки, на котором выступит Мартин Зандер – музыкант, профессор высших школ музыки в Детмольде (Германия) и Базеле (Швейцария). Зандер сыграет в органном зале КазНУИ. Начало концерта в 19.00.

Народная поэма «Козы Корпеш и Баян Сулу», адаптированная для театра в XX веке Габитом Мусреповым, впервые прозвучит на корейском языке (с переводом) в Академическом корейском театре в ближайшую субботу в 17.00. Спектакль не очень строго следует тексту Мусрепова (более того, в этой версии постановка называется «Поэма о любви»), поэтому у зрителей, вероятно, будет возможность по-новому взглянуть на казахскую классику.

В русском драматическом театре им. Лермонтова покажут спектакль «Пижама на шестерых». Автор пьесы – Марк Камолетти, один из самых популярных комедиографов XX века. Сюжет, в общем, прост – пара супругов и их любовники волей случая оказываются под одной крышей. Как у постановщика и актеров театра получится справиться с пьесой-долгожителем французских театров, зрители смогут узнать в ближайшее воскресенье, 28 мая, в 18.00.

Национальный музей приготовил для астанинцев и гостей столицы довольно оригинальную экспозицию: там с 18 по 30 мая выставлены личные вещи саудовского короля Фейсала ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, третьего из династии Саудитов. Именно во время его правления в Саудовской Аравии провели реформы, заметно изменившие экономический уклад страны. На выставке представлены его мусхафы (свитки Корана, некоторые из них, как правило, были собраны и записаны после смерти пророка Мухаммеда), холодное оружие, часть ткани кисуа, фотографии, документы и прочее.

С 18 мая по 1 июня в музее искусств имени А. Кастеева работает выставка «Палитра Кыргызстана». Посетив ее, можно познакомиться с работами кыргызских художников, работающих в разных – от живописи и графики до скульптуры – жанрах. Общей тематики у выставки по большому счету нет: каждый художник отобрал те работы, которые посчитал наиболее подходящими для этой экспозиции. Потому, вероятно, каждый зритель найдет что-то, что ему по душе.

«Места преступлений: первая молния» – это выставка шведской художницы Туве Крабо, которая приурочена к 25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Примечательно, что Крабо написала большинство работ, представленных на выставке, специально к этой дате. Названия большинства картин, написанных художницей, отсылают к хорошо известным для местных жителей местам и смыслам – это «Катастрофа 1», «Катастрофа 2», «Под поверхностью озера Чаган», «Полигон 1», «Полигон 2», «Транспорт», «Ребенок», «Особняк Гюисмана», «Близнецы», «Сирота», «Места преступлений». Выставка действует в Центральном государственном музее с 15 мая по 15 июня.

Главная кинопремьера недели – «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». По сюжету (кстати, над сценарием фильма Терри Россио работал в паре с Джеффом Натансоном, а не со своим многолетним партнером Тедом Эллиотом, что, пожалуй, не могло не сказаться не тексте – вопрос, как?) капитан Джек Воробей (Джонни Депп) замечает, что его преследует старый враг – капитан Салазар (Хавьер Бардем). Он едва сбежал из дьявольского треугольника, и намерен уничтожить всех пиратов. Остановить его может только трезубец Посейдона.

В материале использованы фото с сайтов almaty.tv, artbene.ru, ticketon.kz, afisha.kz, spletnik.ru.