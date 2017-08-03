Гид по выходным: Curves* в Алматы, линия горизонта в Астане и «Взрывная блондинка» в кино

Vласть предлагает читателям самые интересные культурные события на грядущие выходные. Что посмотреть, куда пойти, как хорошо и с умом провести свободное время в Алматы и Астане, рассказывает Данияр Молдабеков.

Выставка Curves* казахстанской художницы Сабины Куангалиевой открылась 30 июля, и будет работать до 30 августа. В своих работах, представленных на выставке, она «попыталась отстраниться от материальной среды и стереть границы между физическим миром и чувственным». «Эта серия, – говорит Куангалиева, – побег от того, чем я обычно занимаюсь. Это сознательное избегание исследования, избегание интеллектуального, избегание той части себя, которая постоянно собой недовольна. Во многом она и про моё переживание депрессии, нежелание мириться с устройством реальности». Фотоработы художницы можно будет посмотреть в культурном пространстве Artmeken.

В Астане, в национальном музее, до 16 августа открыта выставка Сауле Сулейменовой «Somewhere in the great steppe. Линия горизонта», где представлены 25 работ, выполненных в технике целлофановой живописи, и две инсталляции – «Линия горизонта» и «Келин». Техника, в которой сработаны выставленные в нацмузее картины, довольно оригинальна: Сулейменова использует пластик, этот отработанный бывший нефтепродукт, загрязняющий окружающую среду. Тематически же работы Сулейменовой – и это ее любимый вопрос – о людях и их связи со временем, с прошлым и настоящим.

«За гранью невидимого» – выставка с таким названием работает до 16 августа в музее искусств им. Кастеева. На ней экспонируются более 70 работ украинского художника (пейзажи, натюрморты, сюжетные и бессюжетные композиции) Андрея Копчака. В портретах художник, по словам куратора Виолетты Вологодской, обращается к наследию начала прошлого века; его графика – это небольшого формата листы, где «достигается яркая контрастность черного и белого, добавляя выразительности найденным образам».

До 1993 года американец Ричард Баэр был известен как сценарист телесериалов, пока не состоялась премьера спектакля по его пьесе «Смешанные чувства», прославившая его уже в несколько другом качестве. «Смешанные чувства» – это спектакль о двух уже далеко не молодых людях, переживших потери, понявших многое об этом мире, но, тем не менее, все еще пытающихся обыграть судьбу и вновь полюбить. В Астане этот спектакль поставят в воскресенье, 6 августа, в театре драмы им. Горького. Начало в 18.00.

Театры по большей части в отпусках, но у киноиндустрии такого понятия нет: на этой неделе – сразу несколько потенциально занимательных премьер. Одна из них – триллер Тейлора Шеридана (известен, помимо прочего, по роли полицейского Дэвида Хейла в сериале о байкерах «Сыны Анархии») «Ветреная река» со звездами «Мстителей» – Джереми Реннером и Элизабет Олсен – в главных ролях. Завязка: в пустыне, на территории индейской резервации, егерь (Реннер) находит изувеченный труп молодой девушки, а потом берется помогать в расследовании убийства агенту ФБР Джейн Бэннер (Олсен). Против них, егеря и агента ФБР, не только запутанность дела, но и сама природа.

Шпионская тема стремительно возвращает былую популярность в современном маскульте: один из примеров – «Взрывная блондинка» Дэвида Литча. В главных ролях в этом шпионском триллере о Берлине конца 80-х – Шарлиз Терон, Джеймс Макэвой, Джон Гудмен, Тиль Швайгер и София Бутелла; то есть, помимо темы и антуража, хорош еще как минимум актерский состав.

Другая премьера – «Леди Макбет» Уильяма Олдройда – интересна хотя бы тем, что это английская экранизация русской классики, очерка Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». В главной роли в малобюджетной (расходы на фильм составили полмиллиона фунтов) драме о страсти между несчастной в браке девушкой и слугой восходящая звезда Флоренс Пью.

В материале использованы фото с сайтов sxodim.com, weproject.kz, youtube, 5zvezd.ru, kinokrad.co и со страницы Сауле Сулейменовой в facebook.