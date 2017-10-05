Гид по выходным: линогравюры, «АRT DALA: продолжение» и «Бегущий по лезвию 2049»

Каждую неделю Vласть рассказывает читателям об интересных культурных событиях выходных. На этот раз Данияр Молдабеков предлагает посетить выставку Алексея Уткина и сестер ГаБо, мастеров декоративно-прикладного дела Жубаниязовых, фотовыставку Дмитрия Брикмана «Иерусалим не просто город», а также несколько спектаклей – в частности «Трамвай желание» – и кинотеатры, в которых начнут показывать фильм Денни Вильнева «Бегущий по лезвию 2049».

Накануне в государственном музее искусств им. А. Кастеева открылась выставка «Линии вдохновения» Алексея Уткина и сестер ГаБо (Галии и Балхии Кусаиновых – V). На вернисаже представлены около 50 последних работ художников. Среди них – линогравюры, натюрморты, пейзажи, а также диптих сестер «Игры чувств».

Алексей Уткин, Галия и Балхия Кусаиновы выставляли свои работы, как в Казахстане, так и за рубежом. В частности они участвовали во Всемирной выставке художников с физическими недостатками, состоявшейся в 2000 году в Ватикане (мероприятие было приурочено к 80-му юбилею Папы римского Иоанна Павла II), в выставке «Кочевая жизнь» в 2003 году в Мадриде, «Путь II» в Вашингтоне и «Тюльпан и человек» в Нидерландах.

Выставка «Линии вдохновения» будет открыта до 28 октября в центральном выставочном зале музея им. Кастеева.

До 22 октября в Астане можно посетить выставку «Степная мелодия» мастеров декоративно-прикладного искусства – семьи Жубаниязовых. Работы Жубаниязовых, представленные на вернисаже, участвовали в республиканских и международных конкурсах (в Германии, Норвегии, Венгрии, России и в других странах).

Жубаниязовы – семья алматинских художников. Основатели династии – живописец, художник-прикладник Куандык Наурызбаевич Жубаниязов (1947-2007) и его супруга и соратник – Кулипа Есимова. Их дочь, Гульнар Жубаниязова, – тоже художник, мастер декоративно-прикладного искусства, магистр искусствоведения; сын Нурсултан – скульптор и художник.

Место – библиотека первого президента.

В воскресенье, 8 октября, сразу два выставки откроются в Kazarian Art Center. Первая – «АRT DALA: продолжение», – как следует из названия, станет продолжением астанинской выставки, приуроченной к EXPO-2017. Она откроется в 14.30. На 16.00 запланировано открытие вернисажа израильского фотохудожника Дмитрия Брикмана «Иерусалим - не просто город». Среди его работ – репортажи и портреты. С творчестам Брикмана алматинцы и гости города могут познакомиться до 31 октября.

Своего рода концерт-лекция состоится в субботу, 7 сентября, на сцене центрального концертного зала «Казахстан» (Астана). Музыкальный коллектив «B.A.L.M string quartet and friends» представит программу, в рамках которой они будут играть произведения великих композиторов (Шуберта, Рахманинова, Грига, Брамса, Боттезини и Чайковского), а потом рассказывать историю создания сыгранной композиции. Начало в 19.00.

Другой вариант на субботу – концерт, в программе которого значатся романсы Чайковского и его же трио «Памяти великого художника», посвященное другу композитора – музыканту Николаю Рубинштейну. На концерте выступит «Форте-трио» (скрипач Еркебулан Сапарбаев, виолончелист Мурат Нарбеков и пианист Тимур Урманчеев) и Азамат Желтыргузов – баритон, заслуженный деятель искусств Казахстана. Место – «Astana Opera». Время начала концерта – 18.00.

В Алматы на выходных покажут спектакль по великой пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай желание». Пьесу о вечной борьбе двух миров – практично-мещанского и мечтательно-безумного – поставят в русском драматическом театре им. Лермонтова в субботу, 7 октября в 18.00.

В воскресенье у любителей театра есть возможность посетить постановку комедии Мольера «Лекарь поневоле», которую покажет театр «Жас Сахна». Время – 18.00.

Алматинский театр «Бункер» (также в воскресенье) ставит «Варнам» – танцевальную драму, сюжет которой вдохновлен древними индийскими (буддийскими и индуистскими) эзотерическими практиками. Начало в 19.00. Место – ART-убежище BUNKER.

Главная кинопремьера недели – этоДени Вильнева, продолжение культового фильма Ридли Скотта 1982 года, снятого по роману Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (впрочем, фильм очень сильно отличается от романа). Завязка такая: офицер полиции Кей (Райан Гослинг) узнает информацию об угрозе всему человечеству, но, пытаясь разобраться в вопросе, запутывается еще сильнее, пока не понимает, что найти ответы ему поможет только бывший офицер спецподразделения полиции Рик Декард (Харрисон Форд) – главный герой прошлого фильма.

«Борг/Макинрой» – спортивная драма Януса Мец Педерсена, повествующая о легендарном противостоянии бывших первых ракеток мира Бьорна Борга (Сверрир Гуднасон) и Джона Макинроя (Шайа Лабаф). Премьера в Казахстане состоится 5 октября.

Еще одна премьера недели –Нияза Абдигапара. Завязка этой казахстанской кинокомедии: умирающая женщина шантажирует холостых сыновей наследством, которое они не получат если не женятся на знакомых семьи и не подарят родителям внуков.

В материале использованы фото с сайтов afisha.kz, sxodim.com, ticketon.kz, night.kz, itc.ua, filmpulse.net.