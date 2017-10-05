Гид по выходным: линогравюры, «АRT DALA: продолжение» и «Бегущий по лезвию 2049»

Накануне в государственном музее искусств им. А. Кастеева открылась выставка «Линии вдохновения» Алексея Уткина и сестер ГаБо (Галии и Балхии Кусаиновых – V). На вернисаже представлены около 50 последних работ художников. Среди них – линогравюры, натюрморты, пейзажи, а также диптих сестер «Игры чувств».
Алексей Уткин, Галия и Балхия Кусаиновы выставляли свои работы, как в Казахстане, так и за рубежом. В частности они участвовали во Всемирной выставке художников с физическими недостатками, состоявшейся в 2000 году в Ватикане (мероприятие было приурочено к 80-му юбилею Папы римского Иоанна Павла II), в выставке «Кочевая жизнь» в 2003 году в Мадриде, «Путь II» в Вашингтоне и «Тюльпан и человек» в Нидерландах.
Выставка «Линии вдохновения» будет открыта до 28 октября в центральном выставочном зале музея им. Кастеева.
До 22 октября в Астане можно посетить выставку «Степная мелодия» мастеров декоративно-прикладного искусства – семьи Жубаниязовых. Работы Жубаниязовых, представленные на вернисаже, участвовали в республиканских и международных конкурсах (в Германии, Норвегии, Венгрии, России и в других странах).
Жубаниязовы – семья алматинских художников. Основатели династии – живописец, художник-прикладник Куандык Наурызбаевич Жубаниязов (1947-2007) и его супруга и соратник – Кулипа Есимова. Их дочь, Гульнар Жубаниязова, – тоже художник, мастер декоративно-прикладного искусства, магистр искусствоведения; сын Нурсултан – скульптор и художник.
Место – библиотека первого президента.
В воскресенье, 8 октября, сразу два выставки откроются в Kazarian Art Center. Первая – «АRT DALA: продолжение», – как следует из названия, станет продолжением астанинской выставки, приуроченной к EXPO-2017. Она откроется в 14.30. На 16.00 запланировано открытие вернисажа израильского фотохудожника Дмитрия Брикмана «Иерусалим - не просто город». Среди его работ – репортажи и портреты. С творчестам Брикмана алматинцы и гости города могут познакомиться до 31 октября.
Своего рода концерт-лекция состоится в субботу, 7 сентября, на сцене центрального концертного зала «Казахстан» (Астана). Музыкальный коллектив «B.A.L.M string quartet and friends» представит программу «Art is the language of soul» («Искусство – язык души»)
, в рамках которой они будут играть произведения великих композиторов (Шуберта, Рахманинова, Грига, Брамса, Боттезини и Чайковского), а потом рассказывать историю создания сыгранной композиции. Начало в 19.00.
Другой вариант на субботу – концерт, в программе которого значатся романсы Чайковского и его же трио «Памяти великого художника», посвященное другу композитора – музыканту Николаю Рубинштейну. На концерте выступит «Форте-трио» (скрипач Еркебулан Сапарбаев, виолончелист Мурат Нарбеков и пианист Тимур Урманчеев) и Азамат Желтыргузов – баритон, заслуженный деятель искусств Казахстана. Место – «Astana Opera». Время начала концерта – 18.00.
В Алматы на выходных покажут спектакль по великой пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай желание». Пьесу о вечной борьбе двух миров – практично-мещанского и мечтательно-безумного – поставят в русском драматическом театре им. Лермонтова в субботу, 7 октября в 18.00.
В воскресенье у любителей театра есть возможность посетить постановку комедии Мольера «Лекарь поневоле», которую покажет театр «Жас Сахна». Время – 18.00.
Алматинский театр «Бункер» (также в воскресенье) ставит «Варнам» – танцевальную драму, сюжет которой вдохновлен древними индийскими (буддийскими и индуистскими) эзотерическими практиками. Начало в 19.00. Место – ART-убежище BUNKER.
Главная кинопремьера недели – это «Бегущий по лезвию 2049»
Дени Вильнева, продолжение культового фильма Ридли Скотта 1982 года, снятого по роману Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (впрочем, фильм очень сильно отличается от романа). Завязка такая: офицер полиции Кей (Райан Гослинг) узнает информацию об угрозе всему человечеству, но, пытаясь разобраться в вопросе, запутывается еще сильнее, пока не понимает, что найти ответы ему поможет только бывший офицер спецподразделения полиции Рик Декард (Харрисон Форд) – главный герой прошлого фильма.
«Борг/Макинрой» – спортивная драма Януса Мец Педерсена, повествующая о легендарном противостоянии бывших первых ракеток мира Бьорна Борга (Сверрир Гуднасон) и Джона Макинроя (Шайа Лабаф). Премьера в Казахстане состоится 5 октября.
Еще одна премьера недели – «Любовь по наследству»
Нияза Абдигапара. Завязка этой казахстанской кинокомедии: умирающая женщина шантажирует холостых сыновей наследством, которое они не получат если не женятся на знакомых семьи и не подарят родителям внуков.
В материале использованы фото с сайтов afisha.kz, sxodim.com, ticketon.kz, night.kz, itc.ua, filmpulse.net.
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