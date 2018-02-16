Как и зачем ходить в музеи? Лекция Гульмиры Шалабаевой

Ключевые тезисы лекции:
- Зачем ходить в музеи, для чего они нужны? На эти вопросы нет однозначного ответа. Некоторые думают, что классические академические музеи устарели, их форма изжита. С другой стороны, музеи обвиняют в элитарности, снобизме. Но для человека важна самореализация, осознание личностной культуры, разностороннего понимания мира, искусства. Музеи берут на себя множество функций в том, чтобы человек осознавал себя, как образованную и интеллектуальную личность.
- Музеи очень важны в развитии туристической отрасли страны. Так, практически каждый всемирно знаменитый город ассоциируется с определенным музеем, где визуально и ярко рассказывается уникальная история.
- В настоящее время музеям очень сложно конкурировать с современными видами досуга, такими как кинотеатры, интернет, массовые шоу и так далее. Стратегия музея – привлекать людей, но при этом не противодействовать новым формам и каналам подачи информации, передавать знания в современном формате. Основной секрет работы музея заключается в совмещении образования и развлечения.
- Нужно ли вносить современную технику в музей? Ответ, опять же, неоднозначен. Можно делать это только в том случае, если технологии используются, как инструмент информационно-познавательного, впечатляющего эффекта. Необходимо соблюдать информационный баланс и эстетические принципы.
- Практически во всех известных музеях мира уже действует функция виртуального музея (3D галерея). Но для музеев во главе угла стоит чувственно-эмоциональный момент: одно дело смотреть на Сикстинскую капеллу и Мону Лизу на экране телефона, совсем иное - воочию. В каждой картине заключена своя энергетика, некая магия искусства, именно в поисках неосязаемо прекрасного, внутреннего наполнения и насыщения люди посещают музеи.
- Генеральным партнером Vласть Update Almaty выступает компания Kcell.
Партнерами недели лекций стали Kaspi Bank, Альфа-Банк, Intercontinental Almaty и Ahmad Tea.
Над видео работали Евгений Загороднев, Ринат Бесбаев и Юлия Панкратова.
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