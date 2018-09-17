На очередном TEDxAlmaty обсудят будущее

Спикеры научно-популярной конференции, состав которых традиционно не будет объявлен вплоть до дня ее проведения, будут говорить о будущем. «Будут ли роботы помогать нам или доминировать? Выживет ли человеческая раса на Земле или на Марсе? Будут ли жить вечно все или только богатые? Сколько будут стоить встроенные чипы для расширения человеческой памяти? Зачем тогда нужны школы, где заставляют запоминать информацию? Зачем мы так часто пользуемся социальными сетями? Как справиться с «синдромом упущенных возможностей», - описывают тему конференции ее организаторы.

Они отмечают, что при выборе темы в этом году ими двигало желание «помочь разобраться с нашим отношением к будущему».

«Мы смотрим на будущее с оптимизмом. И это значит не игнорирование очевидных проблем, а принятие ответственности за их решение. Это значит быть достаточно смелыми, довольно любопытными, вдохновленными и открытыми к возможностям. Мы хотим не просто смотреть на то, как вершатся перемены, мы хотим ими управлять, формировать, пересматривать сценарии и вносить изменения. Мы также хотим видеть большую картину мира, видеть ее достаточно интересной, видеть людей, которые формируют историю, хотим замедлить новости, выделить из них по-настоящему главное. Мы хотим прокрутить будущее вперед, посмотреть, что нас ожидает, достаточно для того, чтобы захотеть пойти туда вместе», - отмечают организаторы TEDxAlmaty.

Регистрация на конференцию идет до 2 октября на сайте www.tedxalmaty.com.

TEDxAlmaty – это первая инициатива TEDx в постсоветском пространстве, которая началась в 2010 году. TEDx - лицензированная серия научно-популярных конференций с миссией распространения достойных идей в сфере науки, искусства, техники. TEDx предоставляет возможность личностям, либо группам инициативных людей, самостоятельно провести мероприятия в духе TED в разных частях мира. Организаторы TEDxAlmaty – это группа энтузиастов-волонтеров, которые верят, что идеи могут изменить мир к лучшему.

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