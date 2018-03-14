Дело экс-начальника Алмалинского РУВД по бездействию во время теракта в Алматы передали в горсуд

Дело экс-начальника Алмалинского РУВД Аскара Болатова, обвиненного в бездействии во время теракта в Алматы, передано в городской суд. По делу также судят бывших подчиненных Болатова, сообщает Казинформ .

На очередном заседании районного суда было принято решение о передаче дела в городской суд.

«Дело уже поступило в Алматинский городской суд. О дате начала разбирательства будет сообщено позже», - сказали в пресс-службе горсуда.

Аскара Болатова предали суду по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 370 ч. 4, 371 ч. 2 Уголовного кодекса Казахстана (Бездействие по службе и халатность). Ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности. Также на скамье подсудимых бывшие подчиненные Болатова - Кайрат Аманжолов и Сырым Баймендиев. Они обвиняются по статьям 370 ч. 4 Уголовного кодекса (Бездействие по службе).

Вооруженный мужчина 18 июля 2016 года совершил нападение на полицейских в Алматы. Нападавший был задержан. Им оказался дважды судимый 26-летний уроженец Кызылординской области Казахстана Руслан Кулекбаев. Совершенное им преступление было признано терактом. В Комитете нацбезопасности сообщили, что задержанный ранее отбывал срок в колонии, где имел связи с салафитами.

Кулекбаев застрелил 8 человек, большинство из них были сотрудниками правоохранительных органов.

После завершения расследования Руслану Кулекбаеву предъявили обвинения в совершении террористического акта, повлекшего смерть восьми сотрудников правоохранительных и специальных органов, двух мирных граждан, а также покушении на убийство трех граждан. Кроме того, подсудимый обвиняется в незаконном изготовлении, приобретении, хранении и сбыте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, неправомерном завладении автомобилем и незаконном лишении человека свободы.

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Ерлан Болатов приговорил обвиняемого в совершении теракта Кулекбаева к смертной казни. Так как в 2003 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ «О введении в Республике Казахстан моратория на смертную казнь». В качестве альтернативного наказания в Казахстане введено пожизненное лишение свободы.

Материалы по делу:

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