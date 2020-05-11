В Казахстане прирост новых случаев коронавируса сохранился на уровне 2%

Так, в Атырауской области выявлен 21 новый случай, в столице - 15, в Костанайской области - 4, в Туркестанской области - 3, в Западно-Казахстанской области - 2, в Актюбинской и Карагандинской областях - по одному.

В целом в понедельник в Казахстане подтверждено 117 новых случаев заражения COVID-19 - почти столько же, сколько было накануне, когда зарегистрировали 115 случаев. При этом второй день подряд в стране число выздоровевших превышает число новых случаев: в понедельник из больниц выписано еще 133 человека.

Прирост в понедельник сохранился на уровне 2%.

Больше всего новых заболевших выявлено в столице - 32 (прирост около 3%), Атырауской области - 24 (прирост около 8%), Алматы - 13 (прирост менее 1%) и Мангистауской области - 9 (прирост около 7%). Всего новые случаи в этот день зарегистрированы в 14 из 17 регионов Казахстана.

В ночь на понедельник в Казахстане завершилось действие режима ЧП. При этом, как заявили в правительстве, карантинные меры будут сохраняться и отменять их будут поэтапно, какие-то из ограничений будут сохраняться и в июне.

Главный санврач республики Айжан Есмагамбетова своим постановлением разрешила акиматам смягчать карантин в случае, если в регионе в течение недели сохраняется ежедневный уровень прироста ниже 7%. О смягчении карантинного режима уже объявил Шымкент, в столице вновь заработает общественный транспорт.

В целом к этому моменту в Казахстане официально подтверждено 5 207 случаев коронавируса, скончались 32 человека, выздоровели 2 074.