Власти Казахстана третий раз за неделю меняют правила прилета граждан из-за рубежа

Авиакомпании, которые допускают на свои самолеты иностранных граждан без справки на COVID-19 или с просроченными анализами, будут штрафовать на 1600 МРП. А вот казахстанцев без ПЦР-справок будут допускать на борт. Об этом во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«С момента введения 6 октября ограничительных мер в отношении ПЦР-справок международными авиарейсами прибыло 44 834 пассажира. Со справками подавляющее большинство – 84%. Без справок прибыли 7 540 пассажиров, которые были помещены в карантинные стационары на двухдневный карантин для сдачи ПЦР-анализа. Среди 7 540 у нас выявлено 39 положительных завозных случаев», - сообщил Байгабулов.

С этими 39 заразившимися казахстанцами в контакте были 413 граждан Казахстана и 44 бортпроводника. Ни у одного из них не выявлен коронавирус, поэтому власти приняли решение изменить правила и разрешить нашим гражданам возвращаться на родину без ПЦР-теста.

«Межведомственной комиссией принято решение от 26 октября, что требование по наличию справки на коронавирусную инфекцию из аэропорта вылета распространяется только на иностранных граждан. Граждане Казахстана вправе вылететь без справок ПЦР»,- проинформировал Байгабулов.

При этом, сообщил он, постановлением правительства члены экипажей освобождены от ПЦР-исследований, так как они проходят перед сменой бесконтактную термометрию.

«В случае если будет превышение температуры, то они будут отстранены для прохождения ПЦР-анализа. На сегодняшний день среди тех 39 завозных случаев у 44 контактных бортпроводников не выявлен коронавирус по результатам ПЦР-анализа», - отметил главный государственный санитарный врач на транспорте.

Что же касается иностранцев, то с 6 октября Казахстан депортировал 31 гражданина Российской Федерации, Украины, Беларуси, Великобритании, Турции, Германии. По словам Байгабулова, авиакомпании, допустившие пассажиров без справки на COVID-19 или с просроченной справкой, будут привлечены к административной ответственности. Штраф составляет 1600 МРП.

Отметим, что власти уже третий раз за неделю меняют правила. 22 октября Байгабулов говорил, что с 26 октября не только иностранцы, но и жители нашей страны обязаны иметь справку о прохождении ПЦР-тестирования, в противном случае их не пустят на борт самолета. На следующий день главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление, согласно которому не будут пускать на борт самолета только иностранцев без ПЦР-справок. Накануне на заседании межведомственной комиссии глава правительства Аскар Мамин поручил министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов. Сегодня пресс-служба правительства сообщила, что межведомственная комиссия приняла решение о запрете с 26 октября авиакомпаниям, осуществляющим международные авиаперевозки, посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов. И опять же уточнили, что это требование касается только иностранных граждан.

«Находящиеся за рубежом граждане РК имеют право возвращения на родину авиарейсами без справок о прохождении ПЦР-тестирования. В таком случае по прибытию в РК казахстанцы будут помещаться на карантин до получения результатов ПЦР-тестирования. При посадке на внутренние авиарейсы между регионами РК справка о результатах ПЦР-тестов не требуется», - говорится в сообщении.