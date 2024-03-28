Суд Алматы признал незаконными предоставление участка парка Южный под строительство и все последующие сделки

«Анализом установлено, что в 2007 году местный исполнительный орган, игнорируя регламенты генплана и проекта детальной планировки Алматы, предоставил юридическому лицу право частной собственности на участок, где предусматривалась парковая зона», - рассказал официальный представитель прокуратуры города Ерлан Жанпейсов.

В последующем земля была изъята для государственных нужд, собственнику выплатили порядка 2,3 млрд тенге компенсации. А уполномоченным органом подан иск о признании незаконным постановления акима города Алматы и недействительными последующих гражданско-правовых сделок.

«26 марта судом апелляционной инстанции исковые требования удовлетворены в полном объеме», - сообщил Жанпейсов.

При этом в прокуратуре не назвали, какой именно участок. Но речь идет об участке парка Южный, принадлежавшем ТОО «Jusan Property».

В 2007 году между управлением земельных отношений города Алматы и ТОО «Turkuaz Invest» был заключен договор купли-продажи земельного участка 2,82 га по кадастровой стоимости в размере 216 млн тенге. Однако активисты «Зеленого спасения» поставили под сомнение законность этой сделки, ссылаясь на нормы Земельного кодекса, согласно которому земли парков и скверов относятся к землям общего пользования, и на них не допускается совершение сделок в отношении права землепользования. В 2018 году застройщик согласился передать участок городу в обмен на равный, однако, как сообщали активисты, предложенный акиматом участок не устроил компанию. В 2021 году аким Алматы Бакытжан Сагинтаев постановил начать принудительное отчуждение двух бывших участков парка, включая этот, для благоустройства и озеленения территории. На тот момент участок принадлежал «АТФ Банку».

ТОО «Turkuaz Invest» отдало земельный участок за долги «АТФ Банку», который впоследствии был поглощен Jusan Bank, и Jusan передал участок дочерней компании ТОО «Jusan Property».

В конце декабря 2022 года судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда рассмотрела апелляционную жалобу акимата Алматы на решение суда о принудительном отчуждении для государственных нужд земельного участка парка Южный. Суд не удовлетворил требование акимата уменьшить размер возмещения и оставил в силе решение об отчуждении.

А 9 ноября 2023 года решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы признаны недействительными все документы по этому земельному участку: постановление городского акимата от 8 ноября 2007 года о предоставлении земельного участка юридическому лицу; договор купли-продажи от 12 ноября 2007 года, заключенный между управлением земельных отношений города и ТОО «Turkuaz Invest»; договор купли-продажи от 31 декабря 2013 года между ТОО «Turkuaz Invest» и ТОО «Turkuaz Group Of Companies»; соглашение об отступном от 29 мая 2020 года об обращении земельного участка в собственность АО «АТФ Банк» в счет погашения задолженности; соглашение между АО «АТФ Банк» и ТОО «АТФ Банк» от 15 июня 2021 года о приеме-передаче земельного участка в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочерней организации.

При этом 5 марта судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда давала сторонам 10 дней на урегулирование спора мирным путем.