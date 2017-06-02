Эквивалент: Модернизация сознания

Глава канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов неделю назад предал огласке бюджет, предназначенный для модернизации сознания казахстанцев. В 2017 году на эти цели употребят 4,6 млрд тенге, в следующие три года - еще 54 млрд тенге. Такие колоссальные траты предназначены для того, чтобы, наконец, построить в республике «открытое общество», которое отталкивается от своего годами (и партией «Нур Отан») выверенного национального кода.

Модернизировать, надо полагать, в первую очередь, будут самых активных граждан Казахстана - иными словами, экономически активное население. Дети и пенсионеры в этом, само собой, не нуждаются по разным, но одинаково неоспоримым причинам. На 2016 год в республике официальной статистикой зафиксировано 8 998 843 человека, активно участвующего в экономической жизни страны. В результате несложных расчетов получаем: государство намерено потратить на каждого из них в общей сложности 6 511 тенге. Эту цифру мы и использовали в своих расчетах. Данные для инфографики взяты из открытых источников.

Между тем, мы не могли обойти вниманием и сумму общих затрат на формирование нового казахстанского сознания. Эта сумма тем более важна, что представляет собой 13% от бюджета, предусмотренного на образование в 2017 году. От бюджета, который в ближайшие годы обещает лишь сокращаться.

Графика Асылхана Назира